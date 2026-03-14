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El dolor por el femicidio de Ada Barrozo Quilo continúa generando conmoción en la comunidad de Caleta Olivia, donde familiares y allegados la despidieron con profundo pesar. En medio del duelo, su hija compartió en redes sociales un emotivo mensaje que refleja la tristeza y el vacío que dejó su muerte.

La joven, Valery Antezana Barrozo, publicó un extenso texto en Facebook en el que recordó a su madre y pidió una cadena de oración en su memoria. También reclamó justicia por el crimen ocurrido el 11 de marzo.

“Me tocó despedirte en un cajón”

En su mensaje, la joven relató el duro momento de despedirse de su madre y describió el profundo dolor que atraviesa desde el día del crimen.

“Quiero pedirles una cadena de oración para ella; me tocó despedirla en un cajón, fría, cuando ella era la persona más cálida del mundo. De mi mundo”, expresó.

Valery Antezana, hija de Ada pide justicia por su mamá. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El texto refleja el vínculo cercano que mantenían madre e hija. Según contó, cada mañana escuchaba a Ada rezar en voz baja por sus seres queridos y agradecer por los logros de la vida.

“Hoy me levanto sin escucharte, con la casa vacía y mis mascotas extrañándote. Estamos sumidos en una tristeza profunda, con un vacío que nada llena”, escribió.

Una despedida marcada por el amor y los recuerdos

En su publicación, la joven también recordó la fortaleza con la que su madre la crió. Señaló que Ada la educó para ser independiente y para salir adelante incluso en los momentos difíciles.

“Vos me enseñaste a ser así de fuerte. Hace apenas unos días me decías que termináramos la casa, que siguiera mis estudios; planeabas ese viaje para ver a tu familia y querías tu propio emprendimiento”, expresó.

En una entrevista exclusiva que los familiares brindaron a La Opinión Austral, Ada quería regresar a su Cochabamba natal a visitar a su padre, luego de 20 años sin verlo.

La joven destacó que su madre nunca bajaba los brazos y que siempre luchó por construir un futuro mejor.

“Nunca voy a dejar de pelear como vos lo hacías: sola con tu hija desde hace 20 años”, recordó.

El pedido de justicia

En el mismo mensaje, la joven también pidió justicia por el femicidio de su madre y aseguró que no merecía morir de esa manera.

“No merecías llegar en una caja, golpeada, rota, asesinada tan fríamente”, escribió.

Además, señaló públicamente al presunto responsable del crimen: “Navarro Sergio Fabián es el responsable del femicidio de mi mamá, Ada Barrozo Quilo”.

Según información a la que accedió LOA, Navarro está detenido e incomunicado en la Comisaria Cuarta de Caleta Olivia.

SF Navarro fue detenido por la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El caso generó fuerte conmoción en la comunidad local y renovó los pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes acompañan a la joven en el difícil momento que atraviesa tras la pérdida de su madre.

Mientras continúa la investigación judicial, el mensaje de despedida publicado en redes sociales se transformó en un reflejo del dolor de una hija que busca mantener viva la memoria de su madre y exigir que el crimen no quede impune.