Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el femicidio de Ada Barrozo en la ciudad de Caleta Olivia sumó un nuevo avance judicial. La Justicia procesó a Sergio Fabián Navarro, quien se encuentra detenido y acusado por la muerte de la mujer.

Según información a la que pudo acceder La Opinión Austral, el hombre fue indagado durante la jornada del viernes y continúa alojado en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia mientras avanza la causa judicial para esclarecer los hechos.

Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La declaración indagatoria estuvo a cargo de la jueza Rosa González, quien tomó testimonio al imputado en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Barrozo.

La versión que Navarro dio a la familia

De acuerdo a lo que el propio Navarro le había manifestado previamente a familiares de la víctima, Ada Barrozo habría sufrido primero convulsiones y posteriormente un paro cardíaco.

En ese mismo relato, el acusado también sostuvo que la mujer le había mordido uno de sus dedos. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial, esa lesión cobra otra relevancia dentro del expediente.

Cabe destacar, que la autopsia realizada a la mujer, arrojó como resultado traumatismo torácico compresivo, asfixia mecánica y edema agudo de pulmón.

La autopsia de Ada, arrojó como resultado muerte por traumastismo toracico compresivo, asfivia mecánica y edema pumonar.

La familia en la entrevista exclusiva a LOA mencionó también que Ada presentaba “fracturas en las costillas, nariz, cortes visibles. Estaba rasguñada en el rostro”.

La mordedura: una prueba clave

Uno de los elementos que analizan los investigadores es que Navarro presenta una lesión en una de sus manos. Según la información a la que accedió La Opinión Austral, se trata de una mordedura que, se presume, habría sido provocada por la víctima en un intento de defensa.

Este dato forma parte de las evidencias que analizan los investigadores para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar con mayor precisión cómo se produjo el ataque.

Los peritajes y las evaluaciones médicas sobre la lesión podrían aportar información relevante para la causa, ya que permitirían establecer si la herida coincide con un posible intento de defensa por parte de la víctima.

Navarro continúa detenido

La Opinión Austral conoció que tras ser indagado, Navarro permanece detenido en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, a disposición de la Justicia.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en los próximos días se sumen nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso que conmociona a la comunidad caletense.