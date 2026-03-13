En medio del dolor por la muerte de Ada, Valery Antezana Barrozo habló en exclusiva con La Opinión Austral y recordó las situaciones de violencia que, según relató, su madre había sufrido por parte de su pareja.

En su testimonio, la joven aseguró que dentro del entorno familiar conocían lo que ocurría y que en reiteradas oportunidades habían intentado hablar con ella para que pudiera salir de esa situación.

“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba, se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear, como te digo, no me crié con un papá. Siempre viví con ella, entonces ver eso fue muy chocante y también hablé con mi mamá. Cuando una ama o uno ama, hace lo imposible por mantener ese amor, que es un amor ciego básicamente”, expresó.

Esta sería la vivienda donde ocurrió el hecho.

La joven relató que la familia intentó intervenir en distintas ocasiones para acompañarla y advertirle sobre la situación que estaba atravesando. “Nunca nos escuchó”, agregó Antezana.

Las primeras versiones

Por su parte, el sobrino de la víctima, Jheymi Guevara, también se refirió a lo ocurrido y cuestionó las primeras versiones que circularon sobre la muerte de su tía.

“Nos dijeron que había sido por una convulsión, pero primeramente dijeron que fue un ataque cardíaco, que de forma cobarde, el otro tipo, su pareja, difundió como que había pasado durante las relaciones sexuales, lo cual fue una mentira y con un descaro lo dijo en frente a mi familia”

“Pero tras las pericias fue descubierto que Ada murió por asfixia mecánica. El tipo no solo la golpeó, la ahorcó y tras darse cuenta de lo que hizo, llamó a su amigo inventando una historia acerca de cómo mi tía había muerto”.

“Se llamó a la ambulancia y ya sabemos lo que pasó. Lamentablemente el día de hoy no tengo mi tía”.

El recuerdo de la familia

Guevara también habló del impacto que generó la pérdida dentro del entorno familiar. “Mi familia perdió una hermana, una madre, una hija”.

Además, recordó algunos de los sueños que Ada tenía para el futuro.

“Para lo pequeña que era Ada, ella era una soñadora. Ella lo único que quería para este fin de año era irse de Argentina, ir a visitar a su familia, ver a su papá después de más de 20 años”. Ada era de Cochabamba, Bolivia.

Finalmente, el joven aseguró que su tía luchó por su vida. “Estoy más que seguro que mi tía luchó hasta el final por su vida, no solo por ella, por su hija, por su madre, por todos”.

El pedido de justicia

En su declaración, la hija de la víctima también reclamó que el caso sea investigado y que no quede impune.

“Queremos hacer justicia y que no quede en la nada, ya que sabemos que el papá de la pareja de mi mamá estaba en el sistema policial. Tengo entendido de que trabajaba como policía o algo como jefe de policía, la verdad que desconozco. No lo conozco muy bien, pero que no que no quede en la nada. Nosotros queremos mucha justicia por mi mamá”, señaló.

Finalmente, expresó el dolor que atraviesa la familia por lo ocurrido y recordó a su madre con tristeza.

“No merecía esta muerte tan triste”, concluyó.