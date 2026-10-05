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Un principio de incendio en un árbol se registró durante la madrugada de este lunes en el barrio Unión de Caleta Olivia, lo que derivó en la rápida intervención del personal de Bomberos.

La División Cuartel 16° (M-994) acudió a calle Catamarca al 2000, tras recibir una alerta por un foco ígneo sobre un árbol. El operativo se desarrolló entre las 01:12 y las 01:34.

Con apoyo de la División Comisaría Segunda (M-1127), los efectivos llevaron adelante tareas de sofocación y extinción mediante el despliegue de una línea devanadera.

Finalmente, la situación fue controlada y se evitó que las llamas se propagaran. No se registraron personas heridas y la dotación regresó a la base sin novedades.

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