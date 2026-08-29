Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Caleta Olivia extinguieron este sábado por la tarde un incendio de residuos registrado en la intersección de la calle Colectora y Las Margaritas.

La División Cuartel 16° estuvo a cargo del operativo, que se desarrolló entre las 14:20 y las 14:35, sobre una acumulación de basura ubicada en la vía pública.

Tras recibir el aviso del Cuartel 5°, la dotación se dirigió al lugar y constató la presencia del fuego. Para controlar la situación, desplegó una línea devanadera y utilizó herramientas de zapa, entre ellas un gancho de escombramiento, con el objetivo de remover el material y facilitar la extinción completa.

El incendio fue sofocado sin que se registrara propagación ni daños. El personal regresó a la unidad operativa sin novedades, tanto en los efectivos como en el material utilizado.

EN ESTA NOTA bomberos incendio residuos

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

El flotante de un tanque de agua falló de una casa de Río Gallegos y bomberos controló antes que pase a mayores

El flotante de un tanque de agua falló de una casa de Río Gallegos y bomberos controló antes que pase a mayores

Río Turbio: desperfecto eléctrico provocó un principio de incendio en un pabellón

Río Turbio: desperfecto eléctrico provocó un principio de incendio en un pabellón