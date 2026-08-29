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Bomberos de Caleta Olivia extinguieron este sábado por la tarde un incendio de residuos registrado en la intersección de la calle Colectora y Las Margaritas.

La División Cuartel 16° estuvo a cargo del operativo, que se desarrolló entre las 14:20 y las 14:35, sobre una acumulación de basura ubicada en la vía pública.

Tras recibir el aviso del Cuartel 5°, la dotación se dirigió al lugar y constató la presencia del fuego. Para controlar la situación, desplegó una línea devanadera y utilizó herramientas de zapa, entre ellas un gancho de escombramiento, con el objetivo de remover el material y facilitar la extinción completa.

El incendio fue sofocado sin que se registrara propagación ni daños. El personal regresó a la unidad operativa sin novedades, tanto en los efectivos como en el material utilizado.

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