En un “Sacramento-móvil”, la bendición pascual llegó a barrios caletenses

Las parroquias San Juan Bosco y Virgen del Valle de Caleta Olivia organizaron, en este tiempo de cuarentena obligatoria y Pascuas, un recorrido con el “Santísimo Sacramento” por la mayoría de los barrios.

Los sacerdotes de las mencionadas iglesias oraron y rezaron a través de altoparlantes desde una camioneta, la cual trasladaba en su caja la enorme cruz pascual. Las familias se asomaban a las ventanas o entreabrían sus puertas para recibir las palabras de los religiosos, que para muchos fue reconfortante espiritualmente hablando, en este Domingo de Resurrección.

Esto fue el símbolo de la bendición a los hogares. Los curas aclararon que esto no fue una procesión, que no es una caravana y que las familias pueden saludar la Eucaristía desde sus ventanas, “y que no deben salir de sus casas”. Asimismo, aclararon que esta salida religiosa estuvo autorizada por las autoridades locales.

Santo circuito

Así, el Santísimo Sacramento salió del Instituto “Marcelo Spinola”, giró por la avenida Presidente Perón hacia Lisandro de la Torre, llegando hasta El Gorosito, en pleno centro.

De allí continuó por avenida San Martín, luego por ruta 3 hasta barrio Mar del Plata, regresando por San Martín.

Posteriormente ingresó a barrio Parque, hacia Avenida República, avenida Tierra del Fuego hasta la Terminal, girando por Avenida de los Inmigrantes.

Luego el Sacramento recorrió el barrio Rotary 23, bajó por calle Emilio Arce, Pablo Sánchez, Los Andes, Entre Ríos, San Juan, Obispo Alemán y por Antonio Soto hacia barrio Jardín.

Luego se dirigió al barrio 25 de Mayo, barrio Nuevos Pobladores, de allí hacia el barrio 17 de Octubre hacia la zona de Diarco. De allí a la ruta 3 hacia el barrio Vista Hermosa, rodeando la plaza, luego hasta calle Matheu para ingresar al barrio 2 de Abril, y luego se bajó por la ruta 3, pasando por el galpón Lapeyrade, hasta el Hogar de Ancianos; posteriormente por la avenida Costanera hacia el Hospital Zonal, “Padre Tardivo”, y retomando el trayecto por Eva Perón doblando por Nicolás Mascardi, y de allí hasta la parroquia Virgen del Valle