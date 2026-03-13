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En un operativo que marcó un hito en la política de seguridad de Santa Cruz, autoridades provinciales, judiciales y fuerzas federales encabezaron este viernes la destrucción por incineración de más de 267 kilos de estupefacientes y más de 1.100 plantas de cannabis sativa, material que había sido secuestrado en distintos procedimientos realizados durante el último año en la zona norte de la provincia.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa COPESA, en cercanías de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco por orden del juez Claudio Vázquez, que se encuentra subrogando el Juzgado Federal de Caleta Olivia , donde el material fue eliminado mediante un horno pirolítico bajo estrictos protocolos de seguridad. Se trató de la primera quema de droga realizada en Santa Cruz desde la implementación del sistema acusatorio en la justicia federal, un cambio procesal que modificó la dinámica de investigación y juzgamiento de delitos.

La destrucción fue organizada por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia y contó con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos; el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; y el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Alberto Colla, además de representantes de distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales.

El fiscal Lucas Colla y el ministro de Seguridad Pedro Prodrómos. FOTO: GOBIERNO

El operativo incluyó un amplio dispositivo de seguridad dispuesto por la Justicia Federal, a cargo del juez subrogante Vázquez, con el objetivo de garantizar el traslado, custodia y posterior destrucción del material incautado en diversas causas vinculadas a infracciones de la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Según se informó oficialmente, los 267 kilos de droga destruidos corresponden a secuestros realizados en distintos operativos desarrollados durante el último año en la franja norte de Santa Cruz, en procedimientos que involucraron a fuerzas provinciales y federales desde Puerto San Julián hasta Caleta Olivia.

Entre las sustancias incineradas se encontraban distintos tipos de estupefacientes, además de más de 1100 plantas de marihuana que habían sido secuestradas en investigaciones vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo.

Uno de los datos más relevantes del operativo es que, en comparación con años anteriores, el volumen de droga incautada aumentó significativamente. De acuerdo con las cifras oficiales, durante los años 2021, 2022 y 2023 se habían secuestrado en total poco más de 82 kilos de estupefacientes, una cifra considerablemente menor a la registrada en el último año.

El material fue trasladado en una camioneta con fajas. FOTO: GOBIERNO

Entre los cargamentos destruidos también se encontraban 14 kilos de cocaína de alta pureza que habían sido incautados en febrero de este año a un camionero en la zona norte de la provincia. Parte de ese material fue previamente reservado para el entrenamiento de divisiones especializadas de canes antinarcóticos de distintas fuerzas de seguridad.

Durante la actividad estuvieron presentes representantes de la Policía Federal Argentina de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, autoridades de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Aduana Argentina, personal del Ministerio de Seguridad provincial y efectivos de la Policía de Santa Cruz.

También participaron divisiones especializadas como Narcocriminalidad, Grupo de Operaciones Motorizadas, Guardia de Infantería, unidades de Canes y el Grupo de Operaciones Especiales, además de brigadas de investigaciones de distintas localidades de la zona norte.

El fiscal federal Lucas Alberto Colla destacó que la incineración representa el resultado concreto de meses de trabajo coordinado entre distintas instituciones.

Prodrómos arrojando uno de los paquetes al horno. FOTO: GOBIERNO

“Estamos contentos y orgullosos por el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Acá se ven los resultados de mucho esfuerzo y de mucho tiempo de trabajo”, expresó el funcionario judicial.

Colla remarcó que la lucha contra el narcotráfico requiere necesariamente de un esfuerzo articulado entre los distintos niveles del Estado. “No se puede luchar contra el narcotráfico si no hay un esfuerzo coordinado de todas las áreas, tanto políticas como de seguridad y judiciales. Es un compromiso que se nota y acá está el resultado”, afirmó.