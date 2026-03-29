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Una vecina de Caleta Olivia se encuentra atravesando una compleja situación de salud por la que deberá realizarse estudios y, posiblemente, ser intervenida quirúrgicamente en Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de Patricia Rearte, una mujer trans de 53 años referente de la comunidad LGBTIQ+ en la zona norte de la provincia de Santa Cruz y que además fue vicepresidenta del Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades.

En 2023, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral le reconoció el trayecto formativo realizado en el Profesorado de Educación Primaria durante la década del ’90 y le pidió disculpas por las acciones y omisiones institucionales que le impidieron alcanzar la titulación por tener una identidad trans.

“Hace cinco años, empecé a sentir diferentes dolores en el cuerpo y me di cuenta que con la silicona industrial que tenía en los pechos se habían formado unos nódulos y que la silicona que tenía en la cola estaba migrando a la cadera y a las piernas”, explicó a La Opinión Austral.

“Me salieron nódulos, quistes, tumorcitos en la ingle, uno de cada lado”. PATRICIA REARTE

Patricia se inyectó silicona industrial hace más de tres décadas en una clínica en Córdoba. “No sabía que me iba a ocasionar lo que me está ocasionando ahora”, afirmó.

En este último tiempo, comentó, “me salieron nódulos, quistes, tumorcitos en la ingle, uno de cada lado y eso me está generando unos dolores terribles, no puedo dormir. No sé si es a raíz de eso se me ha caído todo el pelo, quedé casi pelada, y tuve con síntomas de parálisis facial”.

Patricia es empleada municipal y cuenta con obra social pero en Santa Cruz no hay médicos especialistas en silicona industrial. “Tienen temor, por eso piden mi derivación a Buenos Aires donde hay lugares que atienden a chicas que tienen el mismo problema que tengo yo, mujeres trans o mujeres (cis)”, indicó.

Mientras aguarda la autorización por parte de la obra social, a la preocupación por su salud se suma la económica, dado los costos adicionales que implica estar derivada por tiempo indeterminado.

La situación tomó trascendencia cuando Patricia publicó un video en sus redes sociales contando lo que le estaba sucediendo. “Hice este este video sobre todo porque cuando se me cayó el pelo, no aguanté más. De Venedici (grupo para pacientes oncológicos) me citaron y fui, me contuvieron y ahí nomás me dieron una peluca para que yo supere este proceso. Por si me quería pelar, también me enseñaron cómo usar la peluca y todo eso y me dijeron: ‘No esperes más, Patricia, no esperes más’. Mucha gente vio este video y de ahí surgieron dos actividades”, contó.

En este contexto, la Murga Franca organizó para este domingo 12 de abril desde las 15:00 y hasta las 20:00 se realizará una Feria Solidaria a beneficio de Patricia Rearte en la sede de la murga, ubicada en Eva Perón 655.

La convocatoria para feriantes está dirigida a manualeros, artesanos y productores. Cada espacio cuesta 12 mil pesos. Por más información, los interesados se pueden comunicar al 297-5091945.

Por otro lado, los emprendimientos, locales o comercios que quieran donar premios o vouchers para una rifa deben comunicarse con Valeria Anabalon vía Facebook.

“Ya hay más de 35 comercios que han donado regalos y premios, eso se va a hacer la semana que viene”, acotó. El dinero recaudado también será entregado a Patricia.

Además, quien desee colaborar económicamente puede hacerlo mediante transferencias al alias patricia.669.cubo.mp.

“Voy a Buenos Aires con toda la esperanza”, concluyó.