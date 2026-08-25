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La coordinadora de La Libertad Avanza en Caleta Olivia, Etel Rodas, cuestionó el escenario de inseguridad que atraviesa la localidad y planteó que Santa Cruz necesita modificar su política en esta materia. Sus declaraciones se dan en un contexto de preocupación entre comerciantes y vecinos por balaceras, robos y otros episodios violentos.

“En Caleta Olivia la inseguridad crece y los vecinos están cansados de vivir con miedo. Esto es consecuencia de años sin un rumbo claro en Santa Cruz”, afirmó.

Rodas tomó como referencia las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y sostuvo que ese modelo debería trasladarse al ámbito provincial. “Nación demostró que cuando hay decisión política se puede avanzar: respaldo a las fuerzas, orden y firmeza contra el narcotráfico y el delito”, alegó.

La dirigente consideró que 2027 representará una oportunidad para que La Libertad Avanza impulse modificaciones en Santa Cruz. Entre sus propuestas mencionó el fortalecimiento de la Policía y la incorporación de herramientas que permitan mejorar su capacidad de respuesta frente a los delitos

“Tenemos la oportunidad de devolverle al caletense y al santacruceño la seguridad que merece. Vamos por un cambio de verdad, donde haya una regla clara: el que las hace, las paga”, concluyó Rodas.

La preocupación en Caleta Olivia se intensificó por distintos ataques armados contra comercios. Entre los episodios destacados se encuentra una balacera contra la carnicería “Carnes Roma” , cuyo frente recibió más de una docena de disparos, en diciembre de 2025.

A esto se suman denuncias de vecinos y comerciantes por sustracciones de vehículos, entraderas y arrebatos en la vía pública. El panorama también está atravesado por reclamos y conflictos salariales de integrantes de las fuerzas de seguridad con el Gobierno Provincial.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, el Concejo Deliberante aprobó declarar la Emergencia en Seguridad Pública dentro del ejido urbano. La medida busca habilitar una respuesta institucional frente al incremento de los hechos delictivos y quedó a disposición del Ejecutivo municipal para su instrumentación.

En paralelo, las fuerzas policiales desarrollan operativos y allanamientos que derivaron en el secuestro de armas y detenciones vinculadas con abusos de armas.

Pese a estas intervenciones, persiste la preocupación, especialmente entre quienes desarrollan actividades comerciales en distintos sectores de la ciudad.

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