Evacuaron una sucursal del Banco Nación en Santa Cruz por una amenaza de bomba La alerta se recibió durante la mañana de este miércoles en la Seccional Primera de Caleta Olivia y activó un operativo de seguridad. Empleados y clientes fueron evacuados mientras Bomberos y Policía inspeccionaban el edificio; finalmente, se descartó la presencia de un artefacto explosivo.

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Una amenaza de bomba provocó este miércoles un importante operativo de seguridad en la sucursal del Banco Nación de Caleta Olivia. La comunicación fue recibida durante la mañana en la Seccional Primera de Policía y, ante la advertencia sobre la presunta presencia de un explosivo, se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

El edificio fue evacuado por completo y la atención al público quedó interrumpida mientras personal policial y de Bomberos realizaba una inspección de las instalaciones. También se dispusieron cortes de tránsito y un perímetro preventivo alrededor del banco.

Operativo de seguridad frente al Banco Nación de Caleta Olivia tras la amenaza de bomba. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego de revisar el interior y el exterior del edificio, los equipos intervinientes descartaron la presencia de un artefacto explosivo. De esta manera, la amenaza resultó ser una falsa alarma y, una vez finalizado el procedimiento, se levantaron las medidas de seguridad.

Evacuación y operativo frente al Banco Nación

El episodio se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando una comunicación telefónica alertó a la Policía sobre una supuesta bomba en el Banco Nación de Caleta Olivia.

La información inicial fue confirmada durante el operativo por personal policial, que indicó que el aviso había sido recibido en la Seccional Primera. A partir de esa comunicación se puso en marcha el procedimiento correspondiente y se retiró del edificio a trabajadores y clientes.

Personal policial y de Bomberos trabajó frente a la sucursal durante la inspección del edificio. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El operativo tuvo lugar sobre una de las avenidas de mayor circulación de la ciudad. La calle ubicada frente a la sucursal fue interrumpida preventivamente para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

También se desplegó personal de Tránsito para colaborar con los cortes y ordenar la circulación en el sector. La presencia de efectivos policiales y vehículos de Bomberos generó desvíos para los conductores que circulaban por la zona.

Mientras se desarrollaba la inspección, el Banco Nación permaneció sin atención al público. Los trabajadores fueron retirados del edificio y permanecieron fuera de la entidad hasta que finalizara el procedimiento.

El edificio permaneció evacuado mientras los equipos de emergencia revisaban las instalaciones. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

También fueron evacuadas las personas que se encontraban en las inmediaciones al momento de activarse el protocolo.

El gerente de la sucursal permaneció en contacto con el personal policial mientras se evaluaba cómo continuar con la actividad bancaria. En medio del operativo, se buscó llevar tranquilidad a los trabajadores y sus familiares, ya que todo el personal se encontraba fuera del edificio y en buenas condiciones.

La evacuación también afectó a vecinos que tenían previsto concurrir al banco para realizar trámites durante la mañana. La interrupción de la circulación complicó además el tránsito en uno de los sectores más concurridos de Caleta Olivia.

Bomberos confirmaron que no había explosivos

Bomberos intervino con dos dotaciones, entre ellas el autobomba 819 y un móvil de rescate. Los efectivos realizaron un recorrido por los distintos sectores del edificio para determinar si existía algún elemento que pudiera representar un riesgo.

La zona del Banco Nación fue vallada y se dispusieron cortes de tránsito de manera preventiva. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La inspección incluyó tanto los ambientes interiores como sectores exteriores y techos de la entidad. Durante el procedimiento, el personal especializado buscó elementos que pudieran resultar sospechosos.

Tras completar la inspección, Bomberos descartó la presencia de un artefacto explosivo en el Banco Nación. El resultado negativo permitió comenzar a levantar progresivamente el operativo preventivo desplegado en el sector. El personal pudo regresar al edificio una vez finalizada la revisión y recibidas las indicaciones de seguridad correspondientes.

De esta manera, la amenaza fue confirmada como una falsa alarma.

La situación, sin embargo, obligó a movilizar recursos policiales, de Bomberos y de Tránsito, además de interrumpir temporalmente la atención bancaria y la circulación en las calles cercanas.

La amenaza quedó bajo investigación

Con el edificio revisado y sin elementos explosivos en su interior, la investigación se concentrará ahora en determinar quién realizó el llamado y cuál fue el origen de la amenaza. La comunicación fue recibida en la Seccional Primera y, a partir de allí, se activó el protocolo que contempla la evacuación del edificio y la intervención de personal especializado.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del llamado y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.