El director del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia, Daniel Covas, brindó detalles sobre el estado de salud de los niños de Perito Moreno que habían sido derivados y atendidos tras el hecho que conmocionó a la comunidad días atrás.
En diálogo con La Opinión Austral, el profesional confirmó que los pacientes que permanecían internados en el hospital local evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.
“Los chicos que estaban internados en nuestro hospital se encuentran de alta, evolucionando favorablemente y con seguimiento ambulatorio”, explicó Covas.
Internados en el Garrahan
Por otra parte, el director del hospital confirmó que las dos niñas que habían sido derivadas al Hospital Garrahan continúan recibiendo asistencia médica especializada en Buenos Aires.
“Las otras dos niñas se encuentran en el Hospital Garrahan para seguir recibiendo la asistencia que va a llevar unos meses”, señaló.
Las menores fueron derivadas el pasado 12 de mayo, luego de que el gobierno provincial consiguieran plazas en ese hospital para que las niñas reciban tratamiento especializado por lesiones en la piel, tras la explosión e incendio que ocurrió en Perito Moreno.
Qué pasó el 10 de mayo en Perito Moreno
La tragedia ocurrió el domingo 10 de mayo por la noche en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno, en el noroeste de Santa Cruz. Una fuerte explosión, que de manera preliminar estaría vinculada a una acumulación de gas, desató un incendio de grandes dimensiones que afectó varias viviendas y provocó una escena de desesperación entre vecinos y familiares.
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El hecho dejó como saldo la muerte de tres personas: Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de apenas dos meses. Además, varias personas resultaron heridas con quemaduras, traumatismos e inhalación de humo, mientras que cuatro menores debieron ser derivados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia debido a la gravedad de sus lesiones.
Los primeros llamados de emergencia comenzaron a ingresar minutos después de las 21:40 y rápidamente se desplegó un amplio operativo con participación de Bomberos, Policía de Santa Cruz, Protección Civil, ambulancias y personal sanitario. Durante toda la madrugada trabajaron equipos de rescate para contener el fuego, evacuar heridos, remover escombros y asegurar la zona afectada.
Las autoridades confirmaron posteriormente que al menos 38 viviendas sufrieron daños por la onda expansiva y el incendio. Entre ellas, dos casas quedaron completamente destruidas y otras diez registraron daños de consideración, además de decenas de inmuebles con rotura de vidrios y afectaciones parciales en varias cuadras a la redonda.
En medio de la emergencia, vecinos colaboraron acercando herramientas y elementos para asistir a los equipos de rescate, mientras que el Hospital Distrital de Perito Moreno activó protocolos de atención para pacientes quemados y coordinó derivaciones sanitarias hacia Caleta Olivia, Las Heras y posteriormente al Hospital Garrahan de Buenos Aires.
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