El director del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia, Daniel Covas, brindó detalles sobre el estado de salud de los niños de Perito Moreno que habían sido derivados y atendidos tras el hecho que conmocionó a la comunidad días atrás.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 12 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En diálogo con La Opinión Austral, el profesional confirmó que los pacientes que permanecían internados en el hospital local evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

“Los chicos que estaban internados en nuestro hospital se encuentran de alta, evolucionando favorablemente y con seguimiento ambulatorio”, explicó Covas.

Internados en el Garrahan

Por otra parte, el director del hospital confirmó que las dos niñas que habían sido derivadas al Hospital Garrahan continúan recibiendo asistencia médica especializada en Buenos Aires.

“Las otras dos niñas se encuentran en el Hospital Garrahan para seguir recibiendo la asistencia que va a llevar unos meses”, señaló.

Las menores fueron derivadas el pasado 12 de mayo, luego de que el gobierno provincial consiguieran plazas en ese hospital para que las niñas reciban tratamiento especializado por lesiones en la piel, tras la explosión e incendio que ocurrió en Perito Moreno.