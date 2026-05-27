El Hospital Zonal de Caleta Olivia recibió este miércoles la primera partida de medicamentos correspondiente a la compra centralizada realizada por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, en el marco de la licitación pública provincial que busca abastecer durante un año a los hospitales públicos de toda la provincia.

La llegada del cargamento forma parte del esquema de distribución que comenzó días atrás en Río Gallegos y continuará en distintas localidades santacruceñas. La compra incluye más de 350 tipos de medicamentos y soluciones parenterales para reforzar el sistema sanitario público.

En diálogo con La Opinión Austral, el director del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, el doctor Daniel Covas, destacó la importancia del operativo y remarcó el impacto económico y sanitario que tendrá para la institución.

“Se concreta una muy buena noticia y el proyecto de comenzar con la compra centralizada de medicamentos por parte del Ministerio Provincial. Recibimos el primer gran pedido de medicación que fue coordinado con el Ministerio para responder a las necesidades puntuales de nuestra institución”, expresó.

El director, Daniel Covas valoró la llegada del cargamento. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Cargamento

Según detalló Covas, el hospital recibió un cargamento compuesto por 10 pallets completos transportados en camión, lo que permitirá cubrir una parte importante de la demanda mensual del nosocomio.

“Es un cargamento muy importante para la comunidad. Aproximadamente cubriría una buena parte del mes y nos permite bajar costos gracias a una compra global realizada por el Ministerio”, explicó.

La licitación pública provincial había sido presentada oficialmente en marzo con un presupuesto inicial cercano a los $8.700 millones. Finalmente, tras el proceso licitatorio, la adjudicación quedó en manos de la Droguería Varadero por un monto aproximado de $7.233 millones, generando un ahorro estimado en más de $12.000 millones respecto al sistema anterior de compras individuales.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, la compra contempla antibióticos, anestésicos, analgésicos, antipsicóticos, soluciones fisiológicas y otros medicamentos esenciales para guardias, internaciones y tratamientos complejos.

Parte de los medicamentos que llegó al nosocomio. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Presupuesto

El director del Hospital Zonal remarcó que la centralización de las compras no solo reduce costos, sino que además descomprime el presupuesto propio del hospital.

“Estas compras dejan de salir directamente de nuestro presupuesto y eso nos permite afrontar de manera mucho más aliviada otros gastos del hospital, cumplir con proveedores y atender otras necesidades”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el ahorro se genera por el volumen de compra provincial y la unificación de la demanda sanitaria.

“No es lo mismo comprar esta medicación de manera individual como se hacía siempre. Cuando se hace una compra global los costos son mucho menores”, señaló.

Cómo seguirá la distribución

Tras la llegada del cargamento, se realizará el proceso de control de stock y organización interna dentro del hospital. La medicación será distribuida entre la farmacia central, el sector de internación y la farmacia ambulatoria.

Además, Covas indicó que parte de los medicamentos también podrían llegar a distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) dependiendo de las necesidades y del tipo de medicación disponible.

“Este es el primer paso de una cadena logística que va a seguir llegando al hospital. Ahora comienza el control de stock y la distribución interna para garantizar la disponibilidad”, afirmó.

“Marca una nueva etapa”

Finalmente, el director consideró que la llegada de esta partida representa un cambio importante en la gestión sanitaria provincial y expresó expectativas de continuidad en el tiempo.

“Creo que marca una etapa nueva en la gestión de la salud. Esperemos que esto se pueda mantener para poder afrontar de mejor manera todos los gastos que implica el funcionamiento del hospital”, concluyó.