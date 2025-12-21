Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de Caleta Olivia debieron intervenir con rapidez ante un incendio de pasturas registrado en el barrio Nuevos Pobladores.

Efectivos de la División Cuartel 16° se trasladaron hasta la avenida de los Inmigrantes, en la zona de la rotonda, donde emplearon una línea devanadera y realizaron tareas de escombramiento para lograr la extinción total y la remoción de restos.

El operativo contó además con la colaboración de Bomberos Voluntarios.

“El incidente fue controlado sin registrarse daños materiales ni heridos. ¡Seguimos trabajando por tu seguridad!”, expresaron desde la Superintendencia de Bomberos.

