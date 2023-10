Facundo Prades busca volver a dirigir los destinos de Caleta Olivia. Se postula dentro del lema Por Santa Cruz. En diálogo con La Opinión Zona Norte respondió la grilla de preguntas que este diario preparó para todos los postulantes.

–LOZN: ¿Cómo ves la ciudad actualmente y cómo espera poder transformarla?

–FP: Veo una ciudad dividida. En estos cuatro años, el Gobierno actual focalizó la mayor parte de sus energías en dividir a la sociedad, los que están de un lado, los que están del otro. Los que piensan de una manera, los que piensan de otra. Eso hizo mucho daño. Mi anhelo es, después de ser electo intendente y de que culminara mi mandato, lograr unir las partes, que se amalgamen los espacios no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito social. Que no haya persecuciones por expresar lo que se siente, que la gente no vea coartada su libertad de expresión, ese es el desafío más importante.

–LOZN: ¿Cuáles serían las primeras medidas a adoptar y los ejes de su eventual gobierno?

-FP: Lo primero sería elaborar una tarifaria y el Presupuesto. Después hay cuatro o cinco cosas que para mí son fundamentales, comenzando por la interrelación con el Gobierno provincial. Porque es cierto que, para poder llevar adelante cualquier plataforma de gobierno, se necesita el apoyo del gobierno central. Por primera vez en Santa Cruz gobernará otro espacio político diferente al actual y eso nos pone en una situación de responsabilidad superior a las anteriores. Entonces, creo que un eje primordial es mantener una excelente relación con el gobierno provincial y lograr que se invierta en Caleta Olivia lo que no se ha invertido en todos estos años. Necesitamos inversión en infraestructura de servicios básicos: agua, luz, cloaca, infraestructura educativa, hace años que Provincia no invierte en materia deportiva ni en materia cultural o en materia de seguridad. Si se lograra, Caleta Olivia podrá despegar de la situación en la que hoy está.

–LOZN: ¿Qué le pediría al gobernador electo Claudio Vidal en primer lugar?

–FP: A Claudio lo considero un amigo, en lo personal. Pero más allá de eso, creo que es un hombre que tiene una gran virtud: la de escuchar y eso es vital. Escucha al dirigente barrial, al sindical, al de la Administración Pública, a todos y después toma decisiones. Eso le permitirá tomar decisiones acertadas y, por sobre todo, unir a la provincia que, también como Caleta, está en desunión.

–LOZN: Una gran demanda de la sociedad es el trabajo genuino.

-FP: Desde el puerto Caleta Paula se pueden generar muchos puestos de trabajo. Pensar, por ejemplo, en una planta de calamar o de envasado de langostino, de fileteo de merluza entre otros productos que se extraen de la actividad ictícola. También controlar qué ocurre con los puestos en el petróleo y en la minería, con el cumplimiento de este 70/30. Hoy tenemos a los chicos que terminan la escuela industrial y no pueden ingresar en la actividad laboral. También generar fuerte inversión a partir de desinflar la presión impositiva sobre comerciantes y Pymes, para que eso permita crear más puestos de trabajo.

–LOZN: Caleta Olivia sigue siendo deficitaria, ¿cómo lograría revertirlo?

–FP: Cuando nosotros asumimos en su momento, si la Municipalidad necesitaba 100 pesos, sólo generaba 13 y 87 venían de afuera. Al final de nuestro mandato, al final del mes se lograba juntar todos los fondos que se necesitaban para el pago de salarios y su funcionamiento. Solamente requería que una sola vez y, por única vez, el Estado provincial hiciera un aporte de cierre, que nunca hizo. Hoy la situación creo que es la misma, lo único que el Estado en vez de mandar la plata el 28, la manda el 5 o el 6. Sigue faltando ese aporte inicial y único del Estado, por única vez, para cerrar el déficit.

–LOZN: La Carta Orgánica municipal es otro tema pendiente…

-FP: Redactar por primera vez la Carta no es una cuestión sencilla. Estoy totalmente de acuerdo con que debemos tenerla, porque nos daría mucho más independencia del poder central, pero no es fácil ya que requiere de un montón de cuestiones previas al comienzo del debate y posterior sanción, para lo cual los estatuyentes deberían tener un grado de preparación suficiente para poder redactarla.

–LOZN: Y en tema de infraestructura, ¿qué falta?

–FP: Casi un cuarto de la ciudad no tiene todos los servicios. En el tema del agua, en 2019 se inauguró la Planta de Ósmosis, funcionando en un 50%. Hoy aún no produce su total capacidad. Entonces, lo primero es que la misma lograra funcionar al 100%. Lo segundo es definir dónde se podría colocar una segunda planta, tal vez de la mitad de tamaño de la que está. Ahora con otro gobierno, con otras autoridades de SPSE se podría lograr.

Otra situación no menor es el gas. Si bien no corresponde al Municipio, la empresa que lo distribuye es provincial. Desde 2020 a la fecha no se ha instalado ninguna red nueva de gas y creemos que en 36 meses se pueden tirar las redes de gas, haciendo un buen acuerdo entre Provincia y Municipio, para que toda la población cuente con este servicio.

En el tema cloacas, hay una deuda histórica del Gobierno provincial para con Caleta Olivia. Acá se debe hacer un nuevo tendido de redes, levantar el tendido viejo y hacer uno nuevo en diferentes puntos críticos de la ciudad. Creo que es una obra que puede demandar entre 6 y 10 años para concretarla. Y requiere de un importante aporte del Gobierno provincial.

–LOZN: ¿Y qué piensa en materia de seguridad?

Hay que actuar, primero, en prevención del delito y después analizar si el Municipio puede o no implantar una Guardia Urbana, con medidas de prevención del delito. Hay muchas medidas por hacer, como las cámaras de seguridad y vigilancia con centros de monitoreo articulados entre Tránsito, la Guardia Urbana y la Policía de Santa Cruz.

Algo que nunca se pudo lograr entre Provincia y Municipio es que el ministro de Seguridad y el jefe de Policía tengan un viceministro o subjefe que estén en la zona norte y no que vengan cada 20 días o no vengan directamente. La realidad de Caleta Olivia en materia de seguridad no es la de Río Gallegos o El Calafate, somos totalmente diferentes; los caletenses tenemos una forma de ser muy especial, somos únicos.

–LOZN: ¿Cómo ves el debate por la coparticipación provincial?

–FP: Con la coparticipación, el Gobierno provincial debe decidir si quiere Municipios independientes o Municipios dependientes. Que las Comunas puedan remitir los aportes a la caja de Servicios Sociales y a la caja de Previsión Social, depende de una buena Ley de Coparticipación que permita a los Municipios tener proyección de sus ingresos.

–LOZN: ¿Cree que hay que modificar la Ley de Lemas?

–FP: Hay que dar un debate fuerte respecto al sistema electoral que rige en Santa Cruz. Obviamente que estoy en contra de la Ley de Lemas, pero es el sistema que rige hoy en la provincia. Pero, hay que dar el debate sobre el mejoramiento institucional, que no tiene que ver solamente con la Ley de Lemas, sino también con las reelecciones indefinidas, que no son saludables, o contar con un Tribunal de Cuentas que sea elegido por el ciudadano, como sucede en Comodoro Rivadavia. Hay mucho por democratizar.