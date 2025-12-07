Este sábado 6 de diciembre falleció Cristian “Tico” Lozano, reconocido dirigente deportivo de Caleta Olivia, tras atravesar complicaciones en su salud que lo habían mantenido internado en terapia intensiva desde comienzos de mes. Su muerte generó un profundo pesar en la comunidad futbolera de la región, donde Lozano dejó una huella imborrable por su compromiso y trayectoria.

La Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz confirmó oficialmente la suspensión total de los partidos programados para este domingo, como señal de respeto y acompañamiento a la familia de Lozano, quien se desempeñó como ex presidente del Club Olimpia Juniors, vicepresidente segundo de la Liga y, actualmente, formaba parte del equipo administrativo.

En su comunicado, la institución destacó la importancia de su figura dentro del deporte local: “Cristian fue un dirigente comprometido, respetado y querido por toda la familia de la Liga Norte de Santa Cruz. Su dedicación y su aporte constante dejaron una huella profunda tanto en su club como en nuestra Liga”, expresó la Comisión Directiva.

La Liga informó además que en los próximos días se anunciará la reprogramación de los encuentros suspendidos.

Durante los últimos días, familiares y amigos habían impulsado una campaña de donación de sangre y cadenas de oración por la recuperación de Cristian, quien permanecía en estado delicado. El ambiente futbolístico de la ciudad acompañó activamente la iniciativa, reflejando el cariño y respeto hacia el dirigente.

El emotivo mensaje de despedida de Olimpia Juniors

La Asociación Deportiva Social y Cultural Olimpia Juniors, club del cual Lozano fue presidente, también publicó un sentido mensaje de despedida.

“Despedimos con profundo dolor y tristeza a Cristian ‘Tico’ Lozano, quien supo defender los intereses y colores de nuestro club como Presidente de nuestra institución”, expresó la Comisión Directiva.

El club resaltó además su entrega constante: “Un hincha que siempre estuvo para el club, desde colaborar en numeritos y ferias, hasta dedicar su tiempo siendo presidente del mismo. Gracias por dejar tu huella en la historia del club.”

Por respeto a su memoria, Olimpia Juniors anunció la suspensión de todas sus actividades futbolísticas, administrativas y recreativas durante el domingo 7 de diciembre.