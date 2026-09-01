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El mundo de la danza y la cultura de Santa Cruz despide con tristeza a Walter Dante Zinna, reconocido profesor de danzas folklóricas, formador y referente de la cultura popular santacruceña, quien falleció este lunes 31 de agosto a los 66 años.

Su nombre quedó ligado durante años a la enseñanza y difusión del folklore, una tarea que desarrolló con especial dedicación y que le permitió acompañar a generaciones de bailarines a lo largo de su trayectoria.

Zinna fue el creador y fundador del Ballet Raíces de Santa Cruz, espacio desde el cual desarrolló una importante labor de formación y promoción de las danzas tradicionales. Desde su creación, en 2005, el grupo se convirtió en una expresión de la cultura folklórica y en un ámbito de formación para numerosos bailarines.

Trayectoria dedicada a la danza y las tradiciones

Durante años, Walter Zinna dedicó su vida a transmitir el folklore a través de la enseñanza y los escenarios. Su trabajo estuvo marcado por el compromiso con las tradiciones y por la intención de mantener viva la identidad cultural de Santa Cruz.

A través de sus clases, coreografías y presentaciones, acompañó a distintas generaciones de bailarines y contribuyó a que las expresiones folklóricas ocuparan un lugar destacado en distintas actividades culturales.

Su trayectoria trascendió el ámbito de Caleta Olivia y se convirtió en un aporte a la cultura popular de la provincia.

En 2019 recibió un reconocimiento de la Municipalidad de Caleta Olivia por su trayectoria. En aquella oportunidad había expresado su deseo de “dejar una huella”, algo que quedó reflejado en quienes aprendieron junto a él y en el legado que dejó en la danza folklórica santacruceña.

Además, fue fundador y voluntario de la Asociación Mechenien, sumando su compromiso a distintos espacios vinculados con la cultura y la comunidad.

La despedida de un maestro

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de dolor y reconocimiento entre quienes compartieron con él años de trabajo, escenarios y espacios de formación.

“Fuiste un gran referente para todos los que te conocimos. Un hombre maravilloso, que dio todo y hasta más por el arte en nuestra ciudad”, expresó una de las personas que lo despidió.

Otro de los mensajes resumió el sentimiento que atraviesa a la comunidad artística: “Caleta, la cultura y la danza hoy están de luto… porque se fue el Maestro”.

Walter Dante Zinna deja una trayectoria vinculada al folklore, pero también un legado en cada uno de los bailarines que formó y en quienes encontraron en sus enseñanzas una manera de acercarse a las raíces culturales.

Los restos del reconocido profesor serán inhumados este martes 1 de septiembre, entre las 8:00 y las 18:00 horas.