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La comunidad católica de Caleta Olivia vivió una jornada de profunda espiritualidad al conmemorarse el 25° aniversario de la Gruta de la Virgen del Valle, ubicada sobre la ruta que lleva su nombre. La celebración coincidió con el tercer domingo de Pascua, fecha en la que tradicionalmente se recuerda la coronación de la Virgen en Catamarca.

La procesión se realizó en el Barrio Gregores. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El padre Héctor Arismende en dialogo con La Opinión Austral, destacó la importancia de este encuentro, que cada año convoca a numerosos fieles. En esta ocasión, el aniversario le otorgó un carácter especial, con una preparación que incluyó la novena y actividades previas.

El padre Héctor Arismede, llevó adelante la misa. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

“Todos los años se celebra este tercer domingo de Pascua la coronación de la Virgen del Valle, así como se hace en Catamarca, también se realiza aquí en esta gruta, que este año cumple 25 años”, expresó.

Durante la misa, el padre pidió más participación social y comunitaria. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Además, remarcó el compromiso de la comunidad, que incluso frente al mal clima se hizo presente: “Ayer hicieron una procesión y, a pesar de la lluvia, la gente salió a recorrer el barrio y a demostrar su afecto a la Morenita del Valle”.

Participación social y compromiso comunitario

Durante la misa, el padre Arismende brindó un mensaje enfocado en la realidad social que atraviesa la ciudad, invitando a los vecinos a involucrarse activamente.

“Tenemos que superar el miedo que a veces nos hace no involucrarnos. Como cristianos necesitamos tener mayor presencia en la vida social para que las situaciones de conflicto e inseguridad también tengan una respuesta desde la sociedad”, sostuvo.

Cientos de devotos participaron del aniversario de la Gruta Virgen del Valle. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

En ese sentido, subrayó que la solución a las problemáticas actuales requiere del compromiso colectivo: “No es solamente una cuestión de los gobernantes o de las fuerzas de seguridad, es también una cuestión de educación, de cultura del trabajo y de oportunidades para todos”.

Asimismo, hizo hincapié en el rol de los jóvenes como pilares del futuro: “Si los jóvenes, que son la esperanza, son afectados, estamos dañando todo nuestro futuro”.

Un aniversario que honra la memoria y el legado

Teresa Cruz, referente de la comunidad de la gruta, destacó el valor simbólico de este 25° aniversario, recordando a quienes impulsaron la creación del espacio religioso en la ciudad.

“Este sueño es de muchos catamarqueños que ya no están. Nosotros seguimos el legado que nos dejaron junto a los devotos y la comunidad”, expresó.

Teresa Cruz, miembro de la comunidad de la Gruta Virgen del Valle. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Durante la celebración se rindió homenaje a figuras clave como Teófilo Cruz, Julia Casas, entre otros vecinos que trabajaron en los inicios de este proyecto.

La gruta, inaugurada en 2001, se consolidó con el paso del tiempo como un punto de encuentro para la fe y la tradición, sostenido gracias al aporte constante de la comunidad.

“Esto se mantiene con la colaboración de los devotos y las familias. Siempre nos sentimos acompañados”, agregó Cruz.

Una tradición que une a Caleta Olivia con Catamarca

La festividad local mantiene un fuerte vínculo con las celebraciones que se desarrollan en Catamarca, donde miles de peregrinos se congregan cada año para honrar a la Virgen del Valle.

En Caleta Olivia, esta conexión se replica a través de la devoción de la comunidad y la participación activa de centros de residentes catamarqueños, que contribuyen a mantener viva la tradición.

Fieles de la Virgen del Valle. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

En ese marco, se realizaron también reconocimientos a quienes formaron parte de los inicios de la gruta, en un gesto de gratitud hacia quienes sostuvieron la fe a lo largo de los años.

Actividades y continuidad de la vida comunitaria

Las actividades conmemorativas continuarán en los próximos días. El 29 de abril, fecha del aniversario de la inauguración de la gruta, se celebrará una misa especial en la parroquia San Juan Bosco.

El padre Arismende y Teresa Cruz, realizando la coronación de la Virgen del Valle.

Además, la comunidad mantiene encuentros mensuales cada día 8, donde se reza el rosario, consolidando un espacio de encuentro que trasciende las condiciones climáticas.

“Todos los meses estamos acá, con viento o frío, pero siempre acompañados por la gente”, destacó Teresa Cruz.

Un mensaje de esperanza en tiempos difíciles

En el cierre de la jornada, el padre Arismende dejó un mensaje centrado en la esperanza y la alegría pascual, retomando una de las enseñanzas del Papa Francisco.

“Tenemos que vivir la alegría del Evangelio y dejar que llegue a todos los hogares. Eso nos tiene que animar a salir, a encontrarnos y a construir entre todos un mundo más justo y fraterno”, concluyó.