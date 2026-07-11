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Un hombre que había concurrido al cementerio de Caleta Olivia durante la madrugada de este sábado para visitar la tumba de su abuelo terminó con su camioneta secuestrada luego de que un control de alcoholemia determinara que conducía con 2,78 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que supera ampliamente el límite permitido en la ciudad, donde rige la política de Alcohol Cero al volante.

El episodio ocurrió en el estacionamiento ubicado frente al cementerio local, cuando una camioneta Toyota Hilux quedó detenida al borde de un breve barranco tras desplazarse desde el sector donde había sido estacionada.

Personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar, realizó el correspondiente test de alcoholemia y, tras constatar el resultado positivo, procedió al secuestro del vehículo conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con la información conocida, el conductor había llegado al cementerio para visitar la tumba de un familiar.

Por motivos que se investigan, la camioneta terminó desplazándose desde el estacionamiento hasta quedar parcialmente suspendida sobre un barranco ubicado frente al predio.

Las imágenes registradas en el lugar muestran al vehículo detenido con parte de su estructura sobre el desnivel, situación que motivó la intervención de personal municipal.

Durante la cobertura realizada por Ecos del Sur, el periodista dialogó con el conductor para conocer qué había ocurrido. “Vine a ver a mi abuelo muerto y se me quedó ahí la chata”.

Mientras observaba el vehículo manifestó: “Tengo todo. Tengo todo. No quiero un rayón en mi chata. No quiero nada”.

Tras esa confirmación del test de alcoholemia, el móvil informó que el vehículo sería retirado del lugar y secuestrado por las autoridades municipales.

Durante la transmisión realizada desde el lugar, el periodista informó que el procedimiento administrativo continuaba mientras el conductor era notificado del acta correspondiente.

En la cobertura también se registró la presencia de familiares del conductor, quienes llegaron hasta el lugar mientras se desarrollaba el operativo. El cronista señaló: “Ahí se retiran justamente los integrantes de la comunidad gitana”.

Qué establece la ley de Alcohol Cero en Caleta Olivia

En Caleta Olivia rige el sistema de Alcohol Cero al volante, por lo que el límite permitido para conducir es de 0 gramos de alcohol por litro de sangre.

La ciudad aplica tanto la Ley Provincial N.º 3.484 como la normativa nacional que establecen la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo tras haber consumido bebidas alcohólicas.

Cuando un conductor registra alcohol en sangre durante un control, la infracción puede derivar en el secuestro preventivo del vehículo y en las sanciones administrativas previstas por la legislación vigente.