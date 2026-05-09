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Un incendio generalizado se desató durante la madrugada de este sábado en una propiedad ubicada sobre calle Líbano al 600, en el Barrio Bicentenario de Caleta Olivia. El foco ígneo se concentró en un garaje donde se encontraba estacionado un automóvil que sufrió daños totales.

El operativo comenzó cerca de la 01:18 horas, cuando personal de la División Cuartel 16° recibió un llamado de emergencia y se dirigió al lugar a bordo de la unidad autobomba M-994.

Más de dos horas para extinguir el fuego

Al llegar a la vivienda, los efectivos constataron un incendio declarado dentro del garaje. De inmediato, desplegaron una línea de 38 milímetros para iniciar las tareas de sofocación en apoyo al cuerpo de Bomberos Voluntarios, que ya intervenía en el sector.

Las tareas demandaron más de dos horas debido a la intensidad del fuego y a las altas temperaturas acumuladas en el ambiente cerrado.

Según informó la División Cuartel 16°, el fenómeno calórico afectó por completo a un Chevrolet Prisma que estaba guardado dentro del garaje al momento del incendio.

El vehículo sufrió daños totales

Las llamas alcanzaron toda la estructura del automóvil y provocaron daños materiales de gran magnitud. El fuego también afectó distintos elementos que se encontraban dentro del espacio utilizado como garaje.

Luego de controlar el foco principal, los bomberos avanzaron con tareas de enfriamiento y remoción para evitar una posible reignición.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el siniestro.

El operativo contó con la participación de personal de la División Cuartel 5°, efectivos de la Comisaría Quinta y Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia.

Tras finalizar las tareas en el lugar, la dotación regresó a la unidad operativa sin novedades en el personal ni en los equipos utilizados durante la intervención.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio y se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego dentro del garaje.