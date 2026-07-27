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Una fuga de tensión en la vía pública generó momentos de preocupación en la localidad de Caleta Olivia. Personal de la División Cuartel 16° de Bomberos intervino en la intersección de las calles José Hernández y Santiago del Estero tras detectar humo proveniente de una columna del tendido eléctrico.

El operativo se desarrolló entre las 12:30 y las 12:46. Durante una recorrida preventiva, la dotación advirtió la anomalía y confirmó, mediante un detector, la presencia de una fuga de tensión. Como medida de seguridad, se delimitó el sector con cinta de peligro hasta la llegada del personal de Servicios Públicos.

Bomberos resguardó el sector mientras personal de Servicios Públicos trabajó para eliminar la fuga de tensión.

Finalmente, la situación fue controlada con éxito. El equipo técnico realizó maniobras con una hidrogrúa para estabilizar la línea eléctrica y eliminar la fuga de energía. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.

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