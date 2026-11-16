El Gobierno nacional incluyó a la Ruta 3 en el nuevo esquema de concesiones viales, que prevé licitar tramos para tareas de mantenimiento y conservación. En Santa Cruz, el proyecto alcanza unos 55 kilómetros desde Ramón Santos hacia el sur, en dirección a Caleta Olivia, tal como confirmó Giovany Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz, durante una entrevista con LU12 AM680.

“Cualquiera estaría dispuesto a pagar un peaje si tenemos rutas que están buenas para transitar. Es lógico que funcione de esa forma, que por una contraprestación tengamos una ruta de calidad”, afirmó el funcionario que es licenciado en Management Económico y Financiero y técnico en Minería, especializado en hacer más eficientes las empresas.

La incorporación de la Ruta 3 forma parte del Decreto 1358, que este viernes habilitó la inclusión de distintos corredores nacionales en la Red Federal de Concesiones. La medida abre la posibilidad de licitarlos para su operación y mantenimiento, pero no establece un cobro inmediato de peajes: las condiciones deberán definirse en los pliegos de cada contratación.

Según precisó Albea, el sector santacruceño está contemplado en la cuarta etapa del esquema, destinada a tareas de conservación en tramos que requieren mayor intervención.

Giovany Albea, presidente de Vialidad Nacional Distrito 23 en la ruta.

“La metodología es que sale la licitación y si hay oferentes se concesiona y si no, no”, explicó. De este modo, la posibilidad de que una empresa se haga cargo del mantenimiento dependerá de que se presente a la convocatoria y acepte las condiciones establecidas.

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