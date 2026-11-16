El Gobierno nacional buscará concesionar un tramo de aproximadamente 55 kilómetros de la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz, desde Ramón Santos hasta la salida sur de Caleta Olivia. Así lo confirmó Giovany Albea, titular de Vialidad Nacional en la provincia, en diálogo con La mañana de LU12, el programa de radio y streaming de La Opinión Austral que se emite por LU12 AM680.

La iniciativa se enmarca en el decreto que firmó Javier Milei el viernes pasado, mediante el cual habilitó la incorporación de 27 rutas nacionales de 16 provincias a la Red Federal de Concesiones, un esquema que permite transferir al sector privado la administración, conservación y mantenimiento de corredores viales mediante contratos de concesión por peaje.

Aunque la normativa nacional incluyó a la Ruta 3 entre los corredores que podrán ser concesionados en Santa Cruz y Chubut, ahora Albea precisó que para el caso de Santa Cruz, Nación busca incorporar al proceso sólo el trayecto que comienza en el límite con Chubut y se extiende hacia el sur hasta Caleta Olivia.

“Ruta 3, es lo que dice el decreto pero la longitud es mínima, desde Comodoro el límite con Chubut, 55 kilómetros hacia el sur”, explicó el funcionario.

Qué tramo de la Ruta 3 de Santa Cruz entrará en la licitación

La extensión mencionada por el titular de Vialidad Nacional comprende el corredor entre Ramón Santos y Caleta Olivia, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la zona norte de Santa Cruz.

Se trata de una conexión estratégica para el movimiento de pasajeros, el transporte de cargas y, especialmente, para la actividad hidrocarburífera y comercial que vincula Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia.

Por ese sector circulan diariamente vehículos particulares, transportes de mercadería y camiones relacionados con la actividad petrolera, en un corredor que también concentra desde hace años reclamos por el estado de la infraestructura y la necesidad de completar la autovía proyectada entre ambas ciudades.

Para ese tramo justamente está proyectado desde hace años la construcción de una autovía, sin embargo, por demoras de las empresas contratistas y causas de corrupción por sobreprecios fue suspendida la obra. El mal estado del camino llegó a tal punto que un abogado de Caleta Olivia presentó un amparo que logró en 2021 que la Justicia Federal imponga una multa a Vialidad Nacional por cada día que no pongan en condiciones el asfalto para transitar.

La cuarta etapa de concesiones: qué trabajos se realizarán

Albea explicó que el tramo santacruceño formará parte de la cuarta etapa del proceso de licitaciones viales que lleva adelante el Gobierno nacional. Según indicó, esta instancia estará orientada a sectores que requieren intervenciones de conservación.

“Tenemos varios sistemas de licitación, este tramo entra en la cuarta etapa, que es de conservación para tareas en tramos de peores condiciones que se fueron dejando para las últimas etapas”, señaló.

“La metodología es que sale la licitación y si hay oferentes se concesiona y si no, no”, afirmó el funcionario acerca del mecanismo para determinar si finalmente se concreta la concesión privada.

Primero deberá publicarse el llamado a licitación, presentarse interesados y evaluarse las propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas por Nación.

Para los mismos referentes de La Libertad Avanza parece poco rentable una concesiones por peajes en esta zona de la patagonia, sin embargo el corto tramo para trabajar en mantenimiento podría interesar a algún privado.

El Decreto 1358/2026 establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la normativa.

Qué pasará con la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia

Uno de los puntos sobre los que Albea fue consultado fue la situación de la obra de la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, un proyecto que permanece sin avances y que constituye uno de los principales reclamos de infraestructura vial de la región.

El titular de Vialidad Nacional aclaró que la obra no forma parte de esta iniciativa de concesión para tareas de conservación sobre las ruta que está activa “La obra de la autovía está neutralizada, está en pausa, no se canceló ni se continúa, sino que está pausada o en stand by”.

Giovany Albea, presidente de Vialidad Nacional Distrito 23 en la ruta.

La aclaración marca una diferencia entre los trabajos de conservación que podrían quedar a cargo de una empresa privada y la construcción de la autovía, cuya ejecución permanece neutralizada.

Por lo tanto, la eventual concesión de los 55 kilómetros entre Ramón Santos y Caleta Olivia no supone, por sí misma, la reactivación de la obra de doble vía que se proyectó para mejorar la conexión entre las dos ciudades petroleras.

¿Habrá peajes en la Ruta 3 entre Ramón Santos y Caleta Olivia?

La posibilidad de que los usuarios deban pagar para circular por ese sector es uno de los principales interrogantes que abre la medida nacional.

Al respecto, Albea explicó que la instalación de peajes dependerá de las condiciones que se establezcan en el pliego de licitación y de la rentabilidad que represente para las empresas interesadas hacerse cargo del mantenimiento. “Depende del pliego, la empresa va a aceptar las condiciones si son rentables para poder hacerse cargo del mantenimiento”, indicó.

El funcionario también se refirió a la contraprestación que recibirían los usuarios a cambio de un eventual cobro. “Cualquiera estaría dispuesto a pagar un peaje si tenemos rutas que están buenas para transitar. Creo que es lógico que funcione de esa forma, que por una contraprestación tengamos una ruta de calidad”, expresó.

El plan nacional alcanza a 27 rutas de 16 provincias

La incorporación de la Ruta 3 forma parte de una ampliación de la Red Federal de Concesiones, establecida mediante el Decreto 1358/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 13 de noviembre.

El anexo de la normativa incluye 27 rutas y accesos nacionales distribuidos en Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Además de la Ruta 3, en Chubut fueron incorporadas las rutas nacionales 25 y 26.