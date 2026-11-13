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El Gobierno nacional habilitó la posibilidad de concesionar por peaje distintos tramos de la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz y Chubut, como parte de una nueva ampliación del esquema de participación privada en la administración de la infraestructura vial. La decisión quedó establecida en el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial.

La normativa incorpora un conjunto de 27 rutas de la Red Vial Nacional al proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”, que permitirá otorgar a empresas privadas la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, mediante el cobro de tarifas y peajes.

Entre las rutas alcanzadas se encuentra la Ruta Nacional 3, que atraviesa Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. También fueron incluidas las rutas nacionales 25 y 26, que recorren distintos sectores de Chubut.

La disposición no significa que los peajes comenzarán a cobrarse de manera inmediata. Primero deberán realizarse los estudios técnicos, delimitar los sectores que serán concesionados y convocar a las licitaciones para seleccionar a las empresas que asumirán la operación.

Qué tramos de la Ruta 3 podrán concesionarse en Santa Cruz y Chubut

El anexo que acompaña al Decreto 1358/2026 identifica a la Ruta Nacional 3 como uno de los corredores que podrán incorporarse al sistema de concesiones por peaje, con jurisdicción en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

Sin embargo, el documento no establece los kilómetros específicos que quedarán bajo administración privada en cada provincia. La delimitación definitiva de los tramos estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad.

En el caso de Chubut, el listado también contempla las rutas nacionales 25 y 26. La primera conecta la zona costera con el interior provincial, mientras que la segunda constituye un corredor de comunicación entre Comodoro Rivadavia y localidades de la región cordillerana.

La inclusión de estos corredores se suma a la de la Ruta 3, que constituye una vía estratégica para el transporte de pasajeros, el movimiento de cargas y la actividad productiva de la Patagonia.

En Santa Cruz, la Ruta 3 es uno de los principales ejes de circulación y conecta localidades como Caleta Olivia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, además de integrar la provincia con el resto del territorio nacional.

Qué establece el Decreto 1358/2026 sobre los peajes

El artículo 1° de la normativa dispone que las rutas identificadas en el anexo serán objeto de concesión por peaje, bajo el régimen previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias.

El alcance de las concesiones contempla distintas actividades vinculadas con la infraestructura vial. Entre ellas figuran la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, además de la prestación de servicios a los usuarios.

También se habilita la realización de explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

Uno de los puntos centrales del decreto es que la incorporación de una ruta al listado no implica que la totalidad de su recorrido quedará automáticamente concesionada. El artículo 2° establece que la Secretaría de Transporte deberá determinar la conformación de cada tramo, que podrá abarcar la totalidad o solamente una parte de las rutas incluidas.

Además, la normativa establece una condición: los sectores que se incorporen a esta nueva etapa no podrán superponerse con aquellos que ya se encuentren comprendidos en concesiones vigentes.

El plazo para licitar y el rol de Vialidad Nacional

El decreto establece que el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, deberá convocar a una Licitación Pública Nacional e Internacional dentro de un plazo de 12 meses, computados desde la entrada en vigencia de la medida.

La cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos de bases y condiciones, la convocatoria a los procesos licitatorios, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos correspondientes.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos de concesión que se celebren bajo este régimen. Entre sus responsabilidades estarán la supervisión y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas adjudicatarias.

Antes de determinar los sectores que serán concesionados, el organismo deberá elaborar los informes técnicos correspondientes para establecer la conformación de los corredores.

Las 27 rutas nacionales incluidas en la nueva etapa

El anexo del Decreto 1358/2026 identifica 27 rutas y accesos nacionales distribuidos en 16 provincias. El listado incluye:

Ruta Nacional 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

Ruta Nacional 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

Ruta Nacional 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.

Ruta Nacional 12: Entre Ríos.

Ruta Nacional 14: Corrientes y Misiones.

Ruta Nacional 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Ruta Nacional 22: Buenos Aires y La Pampa.

Ruta Nacional 25: Chubut.

Ruta Nacional 26: Chubut.

Ruta Nacional 33: Buenos Aires.

Ruta Nacional 34: Jujuy y Salta.

Ruta Nacional 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Ruta Nacional 38: Córdoba y La Rioja.

Ruta Nacional 50: Salta.

Ruta Nacional 60: Córdoba.

Ruta Nacional 81: Formosa.

Ruta Nacional 86: Formosa.

Ruta Nacional 89: Chaco y Santiago del Estero.

Ruta Nacional 120: Corrientes.

Ruta Nacional 121: Corrientes.

Ruta Nacional 122: Corrientes.

Ruta Nacional 151: La Pampa.

Ruta Nacional 152: La Pampa.

Ruta Nacional 158: Córdoba.

Ruta Nacional 228: Buenos Aires.

Ruta Nacional 237: Neuquén.

Acceso A0017: Buenos Aires.

La nueva disposición amplía el alcance de la Red Federal de Concesiones , un programa con el que el Ejecutivo nacional busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de distintos corredores viales.

, un programa con el que el Ejecutivo nacional busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de distintos corredores viales. De esta manera, la Ruta 3 quedó comprendida en el universo de caminos que podrán ser concesionados por peaje en sectores de Santa Cruz y Chubut. La definición de los kilómetros alcanzados, las condiciones de los contratos y las tarifas que eventualmente deberán afrontar los usuarios dependerán de los estudios y procesos licitatorios que se desarrollen durante los próximos 12 meses.