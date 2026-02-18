Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Organizaciones gremiales nucleadas en el Frente Sindical Santacruceño comenzaron este miércoles por la noche un corte de ruta en Ruta 3 a la altura de Chimen Aike y en la entrada del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, en la ciudad de Río Gallegos , en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei .

La protesta comenzó a las 20 horas sobre la Ruta Nacional 3 y se enmarca en las actividades previas al paro general convocado para este jueves 19 de febrero a nivel nacional, coincidiendo con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación.

El primer punto de concentración se ubicó a la altura de Chimen Aike, uno de los principales accesos a la capital santacruceña. En paralelo, otro grupo se apostó en el kilómetro 8 de la Ruta 3, frente al ingreso al aeropuerto local.

En ambos sectores —que corresponden a distintas entradas y salidas de la ciudad— se registraron largas filas de autos particulares y camiones que aguardaban para poder continuar su trayecto.

Largas filas de autos y camiones en cercanías de la entrada al aeropuerto de Río Gallegos.

Desde los gremios señalaron que el corte se extenderá hasta las 20 horas del jueves.

Gremios en protesta: “No a la reforma laboral”

La medida es impulsada por sindicatos como ATE, la CTA Autónoma y otras organizaciones que integran el Frente Sindical Santacruceño. En un comunicado conjunto expresaron, que el objetivo es defender los derechos laborales y rechazar una iniciativa que “afecta conquistas históricas de los trabajadores”.

“La presencia en la Ruta Nacional 3 busca visibilizar el reclamo y expresar el rechazo a la reforma”, indicaron desde el espacio sindical, al tiempo que ratificaron su adhesión al paro general convocado para este jueves en todo el país.

Además del rechazo al proyecto oficial, los manifestantes reclamaron un urgente aumento salarial y advirtieron sobre la situación social. Bajo consignas como “No a la reforma laboral”, “Urgente aumento salarial” y “El hambre es un crimen”, remarcaron la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la estabilidad laboral.

Corte de ruta también en zona norte

Trabajadores concentrados en la entrada de Caleta Olivia bloquean el paso.

La protesta no se limita a la capital provincial. En la zona norte de Santa Cruz también se registró un corte sobre la Ruta Nacional 3, en la entrada de Caleta Olivia, replicando la modalidad de reclamo.

Desde el frente sindical destacaron la participación de distintas organizaciones, entre ellas la FeNaT-CTAA, y afirmaron que “el territorio no titubea a la hora de luchar”, en referencia a la movilización en distintos puntos estratégicos de la provincia.

De esta manera, Santa Cruz vive una jornada de fuerte tensión en las rutas, en la antesala de un debate clave en el Congreso y en el marco de una protesta que tendrá impacto nacional.