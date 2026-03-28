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El servicio eléctrico en Santa Cruz registrará interrupciones programadas este domingo 29 de marzo en las ciudades de Caleta Olivia y Río Gallegos. La medida responde a tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura energética que buscan optimizar la calidad del suministro en ambas localidades.

Según informó Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), los trabajos incluirán intervenciones en líneas de media tensión, centros distribuidores y la estación transformadora principal, lo que obligará a cortes parciales y totales en distintos horarios.

Corte de luz en Caleta Olivia: barrios afectados y horarios

En Caleta Olivia, el corte de energía se dividirá en dos franjas horarias según la línea intervenida.

Por un lado, la Línea N° 2 permanecerá fuera de servicio entre las 08:00 y las 14:00, lo que afectará a los barrios General Paz, Miramar, 2 de Abril, Costa del Sol, Vista Hermosa 1 y 2, parte de la avenida Costanera, el sector del Hospital Zonal, el barrio Lucila Ortiz y el área del Sindicato Luz y Fuerza.

Durante ese lapso, el personal técnico realizará tareas de reparación en distintos puntos de la red. Los operarios cambiarán aisladores en crucetas, reemplazarán descargadores en transformadores, renovarán cadenas de retención y ejecutarán poda de árboles que interfieren con el tendido eléctrico.

Por otro lado, la Línea N° 6 tendrá una interrupción más breve, de 08:00 a 10:00. Este corte alcanzará a los sectores de 3 de Febrero (zona alta), Vista Hermosa 3, Patagonia, Puerto Caleta Paula y parte de la Costanera.

En este caso, los equipos técnicos avanzarán con el cambio de descargadores en el cable subterráneo a la salida del centro distribuidor.

Corte total en Río Gallegos: toda la ciudad sin servicio

En paralelo, Río Gallegos enfrentará un corte total de energía eléctrica que abarcará a toda la ciudad sin excepción.

La interrupción se extenderá desde las 06:00 hasta las 10:00 horas, y responde a la salida de servicio de la Estación Transformadora Río Gallegos.

Durante ese período, los técnicos ejecutarán ensayos y mediciones sobre el transformador de potencia de 220/33/13,2 kV. Estas tareas permiten verificar el estado del sistema y prevenir fallas futuras.

Además, SPSE aprovechará el corte para realizar trabajos complementarios en distintos puntos de la red urbana, incluidos mantenimientos en celdas de media tensión del Centro Distribuidor N° IV.

Por qué realizan los cortes de energía en Santa Cruz

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de un plan integral de mantenimiento del sistema eléctrico provincial.

Las intervenciones buscan mejorar la confiabilidad del servicio, reducir riesgos de fallas y garantizar una distribución más eficiente de la energía a mediano y largo plazo.

Este tipo de trabajos requiere cortes programados debido a la complejidad de las tareas y a la necesidad de resguardar la seguridad del personal técnico.

Recomendaciones ante el corte de luz

Desde SPSE solicitaron a los vecinos tomar recaudos para evitar inconvenientes durante las horas sin suministro.

Entre las principales recomendaciones, indicaron:

Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles.

Cargar celulares, linternas y dispositivos esenciales con anticipación.

Organizar actividades que dependan de la electricidad fuera del horario del corte.

La empresa también pidió comprensión a la comunidad y destacó que estas acciones resultan esenciales para fortalecer el sistema eléctrico en Santa Cruz.