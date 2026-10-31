Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fiesta de disfraces de Halloween terminó con la clausura de un salón de eventos en Caleta Olivia, luego de que personal policial constatara la presencia de adolescentes en el establecimiento, en incumplimiento de las condiciones establecidas para la realización de la celebración.

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este sábado 31 de octubre, en un local ubicado en avenida Costanera de la ciudad de El Gorosito.

De acuerdo con la información policial, alrededor de las 2:54, efectivos fueron alertados por el Servicio de Atención de Emergencias (SAE) 911 sobre una riña que se encontraba en desarrollo afuera del establecimiento.

Al arribar al lugar, los uniformados corroboraron la situación, aunque constataron que no había personas lesionadas. Durante las actuaciones, identificaron que entre los concurrentes había adolescentes de aproximadamente 13 años.

La celebración había sido organizada bajo la temática “Fiesta de Disfraces Halloween”, prevista durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

La intervención policial

Según pudo conocer La Opinión Austral, el evento contaba con el Permiso N.º 10/2026, expedido para su realización en el local costero, el 31 de octubre, en el horario entre las 23:00 y las 5:00. Sin embargo, el documento establecía que la celebración estaba destinada exclusivamente a mayores de edad.

En ese contexto, también se verificó que la seguridad del evento estaba a cargo de una empresa privada y que no había personal policial afectado al servicio de adicional.

Secuestraron bebidas alcohólicas y clausuraron el local

Durante la inspección del establecimiento se constató, además, la presencia de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió al secuestro de las mismas.

Finalmente, se dispuso la clausura del salón de eventos y se labraron las actuaciones correspondientes por las irregularidades detectadas.

El procedimiento se extendió hasta las 5:18 de la mañana de este sábado, cuando finalizaron las actuaciones en el lugar.