Este martes se clausuró por unas horas el Supermercado Carrefour. “Se efectivizó una clausura ordenada desde el Juzgado Municipal de Faltas N° 2 que tiene competencia en materia comercial. Fue remitida a la Secretaría de Comercio el día 22, pero por razones que desconocemos recién se hizo efectiva el 27”, confirmó el propio juez Daniel Aybar.

La medida, aseguró, fue tomada tras la acumulación de múltiples denuncias por parte de los consumidores, quienes alertaron sobre las pésimas condiciones higiénicas del establecimiento.

La multa estipulada, que trascendió sería de 2 millones de pesos, fue cancelada por la empresa en la tarde del mismo martes, razón por la cual a las 14 horas se levantó la clausura. “No sin antes constatar que se dejaron de cometer las faltas que se venían cometiendo en ese lugar”, marcó el juez.

En medio de la polémica por el proyecto de ordenanza que se pretende aprobar en el Concejo Deliberante para acortar su mandato, Aybar no descartó, en declaraciones a La Opinión Zona Norte, que su orden de clausurar el supermercado hubiera disparado la medida. “A Facundo Belarde no lo conozco, pero el intendente no me quiere y no sé por qué toman represalias ahora, debe ser por lo de Carrefour, supongo yo. Porque no hice lo que la secretaría del área quería, se ve que no querían que se clausurara”, lanzó.