Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso por la muerte de Ada Barrozo Quilo continúa generando conmoción en Caleta Olivia. En medio del dolor por la pérdida, su hija brindó un testimonio cargado de emoción a Canal 2 y pidió que se esclarezca lo ocurrido con su madre, quien falleció en un hecho que es investigado por la Justicia.

La joven sostuvo que la causa de la muerte fue “un traumatismo compresivo que provocó asfixia mecánica y un edema agudo de pulmón”, según la información que recibió en el marco de la investigación.

Testimonio de la hija de Ada Barrozo Quilo.

“Esta persona era violenta con mi mamá”

Durante su relato, la hija de la víctima aseguró que su madre habría sufrido episodios de violencia por parte de su pareja. “Esta persona era violenta con mi mamá. Varias veces llegó con hematomas, golpes. Se habló del tema con mi mamá entre la familia”, afirmó.

También expresó que, pese a las advertencias familiares, muchas veces estas situaciones no logran revertirse.“La gente cegada por amor no hace caso”, dijo.

La madrugada en que se reportó una emergencia médica en Caleta Olivia por Ada Barrozo Quilo, de 44 años.

Las lesiones que presentaba la víctima

La joven también relató lo que pudo observar cuando vio a su madre. “A mi mamá la encontraron con fracturas en las costillas, nariz, cortes visibles. Estaba rasguñada en el rostro”, aseguró.

Según contó, durante el velatorio la familia decidió despedirla a cajón abierto. “La velamos a cajón abierto. Mi mamá estaba muy golpeada”, sostuvo.

Además, rechazó versiones que circularon sobre las circunstancias del hecho. “Es mentira lo que dicen sobre las relaciones sexuales”, afirmó.

La familia de Ada, pide justicia.

La declaración ante la Justicia

La hija de la víctima confirmó que ya prestó declaración en el marco de la causa. “Me tomaron declaración. Si le conté a la Justicia que mi mamá era golpeada”, indicó.

También relató que, cuando estuvieron en la dependencia policial, la pareja de su madre dio una versión diferente de lo sucedido. “Cuando estuvimos en la Seccional Segunda, esta persona se juntó con mis tíos y dijo que tuvo un paro cardíaco y convulsiones, estuvo mintiendo en varias oportunidades. Dice que al tratar de ayudarla, le había mordido los dedos”, expresó.

La llamada a un amigo

Otro punto que mencionó en su testimonio tiene que ver con la presencia de un amigo del sospechoso. “Nos comentaron sobre el amigo. A nosotros no nos llamó nadie de la seccional, pero nos dijeron que minutos después, Navarro llamó a un amigo. Pensamos que fue una especie de llamada para ayudar con eso”, relató.

Según le informaron, esa persona también habría dado aviso a la policía. “Nos habían contado que él llamó al amigo y que el amigo llamó a la policía. Pero lo desconozco, me tienen que llamar ellos ”, explicó.

Esta sería la vivienda donde ocurrió el hecho.

“Solo la tenía a ella”

La joven también habló sobre el vínculo que tenía con su madre y el impacto de su muerte. “Siempre fuimos una familia unida. Soy hija única, solamente la tenía a ella”, expresó.

Recordó además que el día del hecho su madre había ido a la casa de su pareja. “Ese día se fue a la casa del novio. Es la casa del padre de la pareja de mi mamá”, contó.

Ada Barrozo Quilo, falleció este miércoles 11 de marzo en Caleta Olivia.

El recuerdo de Ada Barroso Quilo

En medio del dolor, la hija de la víctima pidió que su madre sea recordada por la persona que fue. “Quiero recordar a mi mamá con alegría y como la buena persona que fue”, manifestó.

También destacó su dedicación al trabajo. “Ella siempre trabajó en Analá más de 15 años. Amaba su trabajo, a sus compañeros, a su familia”, dijo.

La joven aseguró que la familia seguirá adelante con acciones legales para que el caso avance. “Vamos a seguir con el tema de los abogados”, sostuvo.

Finalmente, pidió acompañamiento y justicia. “Pido justicia y oraciones por mi mamá. Era una persona creyente. Estamos orando”, expresó.

“No se merecía ese final tan triste. Me la entregaron en un cajón”, concluyó.