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La investigación por el hallazgo de una beba sin vida dentro de una bolsa de basura en Caleta Olivia sumó nuevos avances con dos allanamientos realizados en el barrio Güemes. El hallazgo ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, en cercanías de las instalaciones de Bomberos Voluntarios “2 de Junio” y de la Escuela Provincial N° 29 “Juana Manso”

Fuentes policiales dieron a conocer que los procedimientos se concretaron este martes de manera simultánea y estuvieron a cargo de personal de la División de Investigaciones, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. La causa se encuentra caratulada inicialmente como “Juzgado de Instrucción s/ investiga muerte”, pero podría haber cambios.

Tapa de La Opinión Austral, del jueves 17 de septiembre del 2026.

Como resultado de los operativos, dos mujeres mayores de edad fueron demoradas. Una de ellas quedó detenida e incomunicada y fue trasladada para prestar declaración indagatoria ante el magistrado, de acuerdo a lo que informaron fuentes extraoficiales a La Opinión Austral. Luego de la audiencia, el juez determinó que siga privada de su libertad mientras avanza la investigación.

Además, este medio conoció que el bioquímico policial tomó muestras de sangre y material genético a la mujer que en este momento se encuentra privada de su libertad. Esas muestras serán enviadas a Buenos Aires para realizar los cotejos de ADN correspondientes con los restos hallados durante la semana pasada. El resultado se daría a conocer en las próximas semanas, indicaron a LOA.

Además, fueron secuestradas prendas de vestir con manchas de aspecto hemático, restos biológicos cutáneos, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a pericias. El personal de Criminalística llevó a cabo pruebas de luminiscencia con Bluestar. Se trata de una técnica utilizada para detectar posibles rastros de sangre que no resultan visibles a simple vista.

Personal de Criminalística trabajando en el lugar del hallazgo del cuerpo de la beba. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La causa podría cambiar su carátula

La mujer detenida fue indagada en el marco del expediente y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1. Mientras se aguardan los resultados de las pericias y los estudios genéticos, la investigación podría modificar su carátula y avanzar hacia una calificación por homicidio, dieron a conocer fuentes consultadas por La Opinión Austral.

La Justicia busca establecer si la beba nació con vida, cuáles fueron las circunstancias de su muerte y quiénes estuvieron involucrados en el hecho. Los resultados de la autopsia y de los cotejos de ADN serán determinantes para definir los próximos pasos en el caso que conmocionó a la comunidad caletense.

Los efectivos cerraron las calles aledañas al lugar del hallazgo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El hallazgo que conmocionó a Caleta Olivia

El caso se inició durante la mañana del lunes 7 de septiembre, cuando vecinos del barrio Güemes encontraron una bolsa de nylon negra con restos de una beba en inmediaciones de las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir. La bolsa se encontraba dentro de un canasto de basura ubicado frente a una gomería barrial. Según la información reunida en ese momento, un perro la habría sacado y roto.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Segunda, personal de Criminalística y un médico policial, mientras se montó un operativo para preservar la escena y restringir los accesos. El examen inicial describió los restos como pertenecientes a una recién nacida con una gestación estimada de entre 34 y 40 semanas. También se indicó la presencia de lesiones que podrían ser compatibles con la intervención de fauna animal.

Personal de la Policía de Santa Cruz levantó una carpa para preservar el cuerpo durante las pericias. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con los nuevos allanamientos, la toma de muestras genéticas y el secuestro de prendas, celulares y otros elementos, la investigación ingresó en una etapa clave. La Justicia aguarda ahora los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. En tanto, la presunta mamá sigue detenida.