Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nene de 9 años fue interceptado en la calle por dos personas a bordo de un Chevrolet Prisma de color blanco y su familia denunció el hecho como un intento de secuestro que causó una ola de preocupación en vecinos y vecinas de la localidad de Caleta Olivia. La situación ocurrió pasadas las 11:00 horas del lunes 6 de octubre en el barrio Jardín.

La hermana del nene, Micaela, realizó una publicación a través de redes sociales para advertir por lo ocurrido. “Intentaron subir a mi hermano de 9 años a un auto blanco Chevrolet patente nueva afuera de casa en el barrio Jardín. Tengan cuidado con sus niños, todo quedó registrado en nuestras cámaras de seguridad. La denuncia ya está hecha en la comisaría”, escribió la joven.

A raíz del posteo, en el que adjuntaron un video que muestra la secuencia desesperante, el mismo se viralizó y fue compartido tanto por personas indignadas por lo sucedido como por medios de comunicación. En el video se ve que el menor camina dando saltos con una bolsa de pan en la mano, luego es interceptado por un rodado del cuál se abre la puerta, y sale corriendo hasta entrar a su casa.

Sin embargo, la advertencia no sirvió solamente para alertar a la comunidad y evitar que no le pase a otro nene más. Muchos usuarios de redes sociales, comenzaron a compartir comentarios nada positivos con relación a la situación. Muchas personas cuestionaron que un nene menor salga a comprar solo a media cuadra de su casa, otros apuntaron a la madre, preguntándose dónde estaba en su momento.

Momento en que el niño huye corriendo, tras ser abordado por desconocidos en un auto, quienes le cerraron el paso y le hablaron.

La familia rompió el silencio

La Opinión Austral se presentó en la vivienda de la familia del nene y se entrevistó con la madre, el menor en cuestión y la hermana que hizo la publicación. La familia pidió no ser entrevistada en video por “todo lo que se generó con los comentarios de la gente“, cuando la intención de ellos solo era alertar a vecinos y vecinas.

El nene pidió salir a comprar pan en una panadería que se encuentra a menos de media cuadra de su casa, sobre la calle Las Orquídeas, y como su madre no había tenido tiempo para preparar pan casero, accedió. Nunca imaginó que a los pocos minutos el pequeño iba a regresar corriendo, asustado y relatando cómo un hombre y una mujer quisieron engañarlo para que suba a un auto.

Por otro lado, el comisario Cristian Cancinos, director de la Regional, había declarado esta mañana que a horas de la noche del lunes se presentó una persona en las instalaciones de la Comisaría Segunda, dijo ser quien conducía en rodado y aclaró que “le había pedido una indicación por una dirección, el nene se asustó y salió corriendo” por lo que se retiraron del lugar.

Asimismo, La Opinión Austral conoció que se trató de una mujer cuyas iniciales corresponden a A.C.S., quien declaró ante la fuerza de seguridad, y los dichos fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Penal N° 1 del juez Marcos Pérez Soruco, a través del secretario que actualmente se encuentra de turno, el doctor Kevin Rearte.

Sobre esto, la madre indicó que al nene le ofrecieron dos conejos y nunca le preguntaron por una dirección, lo mismo fue confirmado por el menor, que estaba presente durante la charla, y negó que le hayan pedido indicaciones. La hermana, también presente, cuestionó que habían dos personas adultas en las cercanías, a quienes podrían haber hecho esas consultas, de ser así.

“De ser verdad lo que dijo esa mujer en la comisaría, que solo le preguntaron una dirección, podrían haber venido a mi casa, golpear las palmas de las manos y explicar, nosotros íbamos a entender; pero mi hijo dice que le ofrecieron dos conejos y le abrieron la puerta del auto, yo le creo a él“, y agregó: “había dos vecinos en la calle y la misma panadería para preguntar direcciones, mi hijo es un nene”.

Finalmente, la madre insistió en que, antes de realizar la publicación, el asunto fue muy charlado entre la familia, y todos aceptaron publicar el video que evidencia en miedo del nene en ese momento. Pero lo más importante es que el primero en querer hacer visible el intento de secuestro fue el mismo damnificado, el niño de 9 años, quien le dijo a La Opinión Austral que quiso “advertir a otras mamás y papás“.