Nahuel Franco Marcial (18) continúa internado en terapia intensiva del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, luego de haber sido baleado en la cabeza en cercanías del playón deportivo del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia. Por el caso hay un joven detenido y la Policía de Santa Cruz se encuentra trabajando para dar con el paradero de un segundo implicado en el hecho sangriento. Hubo indagatoria y un pedido de disculpas de la familia.

Nahuel Franco Marcial, el joven baleado que está internado en UTI.

De acuerdo a un reciente parte médico, al que tuvo acceso La Opinión Austral, Nahuel tiene un diagnóstico de “herida transfixiante por proyectil de arma de fuego en cráneo” y “traumatismo craneoencefálico grave”. Según las series neuroquirúrgicas, la mortalidad para un cuadro así supera el 90%, por lo que hay una “alta probabilidad de lesión difusa incompatible con recuperación funcional” y, en caso de sobrevivir, las secuelas neurológicas serían graves o vegetativas.

La manifestación de los amigos en El Gorosito.

A horas de la mañana del miércoles 22, se llevó a cabo el traslado del presunto autor del hecho, Tomás Pratt, hijo del colaborador del Sindicato de Petroleros, Omar Pratt, hasta las instalaciones del Juzgado de Instrucción N° 1 para ser indagado por el juez Marcos Pérez Soruco. El joven, que también tiene 18 años, se había entregado en Caleta Olivia y, por cuestiones que no son claras, había sido llevado y alojado en San Julián.

La familia del joven en el Hospital Zonal.

Desde horas muy tempranas, las calles Guttero e Irigoyen fueron escenario de un fuerte operativo de las fuerzas que incluyó el corte momentáneo de las arterias y una importante presencia de policías. Pratt fue retirado de la sede judicial cerca de las 13 horas y se estima que iban trasladarlo a la misma ciudad o a otra dependencia de la zona sur de la provincia santa cruceña. Habría prestado declaración.

Por otro lado, La Opinión Austral se comunicó con Walter Marcial, padre del joven. El hombre, totalmente afligido por el presente que les toca pasar como familia, no quiso emitir declaraciones. “No quiero saber nada con ningún medio, hay una radio que está diciendo que vamos a donar los órganos de mi hijo, él está muy grave y parece que lo quieren ver muerto; lo que se habla me enojó mucho y no quiero hablar con nadie, pido disculpas, pero esas cosas no se dicen”, dijo a este medio.

Nahuel Franco Marcial, el joven lesionado de gravedad.

La noche del martes fue tensa y de mucho desastre. Los allegados al joven se concentraron en el centro de salud para colocar velas en nombre de Nahuel. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un encuentro pacífico, terminó por convertirse en un enfrentamiento a piedrazos con la Policía de Santa Cruz. Los manifestantes, amigos del joven, estuvieron en la Comisaría Primera y luego fueron hasta la Seccional Segunda, donde causaron daños en un patrullero y sustrajeron dos escudos policiales.

Así atacaban los jóvenes a los uniformados de la Comisaría Segunda.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la familia de la víctima lanzó un comunicado en el que pidió disculpas por los incidentes de antenoche y solicitó a las amistades de Nahuel “manifestarse pacíficamente“. “Ante los hechos sucedidos, pedimos disculpas y repudiamos estos tipos de sucesos. Aprovechamos para agradecer el acompañamiento a la comunidad en general en este difícil momento que nos toca atravesar y les pedimos que sigan acompañándonos con sus oraciones”, escribieron.