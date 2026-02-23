Un joven de 21 años murió este lunes por la mañana tras recibir un disparo de arma de fuego mientras se desplazaba en moto por el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. El hecho generó conmoción entre los vecinos y motivó un fuerte despliegue policial en uno de los sectores más sensibles de la ciudad.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:00, entre las escaleras 9 y 10 del complejo habitacional, en la parte que bordea el barranco, a pocos metros de una curva pronunciada y de un reductor de velocidad. Allí fue hallado el cuerpo del joven tendido sobre la cinta asfáltica, junto a su motocicleta.

Operativo policial en el barrio 2 de Abril

Según pudo reconstruirse, personal policial fue alertado por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven presentaba al menos un impacto de bala.

Operativo policial por el asesinato del joven en moto en la calle Teniente Primero Estévez del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Minutos después llegó una ambulancia y el equipo de salud intentó maniobras de reanimación. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y se confirmó el fallecimiento en el lugar.

La zona fue inmediatamente cercada por la Policía, que dispuso un amplio perímetro para preservar la escena. El tránsito quedó interrumpido en los accesos al barrio 2 de Abril, especialmente en el sector posterior a la Seccional Tercera, mientras trabajaban peritos de Criminalística y personal de la Policía Científica.

Suspendieron las clases en las escuelas del barrio por el operativo policial. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el sitio permaneció la motocicleta, que fue apoyada sobre una camioneta para evitar la pérdida de combustible y resguardar posibles rastros de interés para la causa. También se realizaron levantamientos de huellas, toma de fotografías y mediciones técnicas.

La víctima: un joven de 21 años

La víctima fue identificada por sus iniciales como O.U., un joven de 21 años oriundo del barrio 2 de Abril. Era exestudiante del Colegio Secundario N° 6 de Caleta Olivia. Abandonó los estudios en 2022, según informó Canal 2 de Caleta Olivia.

El crimen impactó de lleno en la comunidad educativa y barrial. Ante la gravedad del hecho y el operativo en curso, se dispuso la suspensión de clases en establecimientos de la zona para garantizar la seguridad y evitar la circulación en el área acordonada.

Criminalística realiza periciso donde fue abatido O.U. el joven de 21 años que iba en moto por el barrio 2 de Abril. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Opinión Austral pudo saber que el joven también se encontraba armado al momento del hecho, un dato que ahora forma parte de la investigación y que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

Investigación en curso y un testigo clave

La causa se encuentra en los inicios de la etapa investigativa. Hasta el momento, se confirmó que la víctima recibió al menos un disparo de arma de fuego, aunque no se descarta la existencia de más detonaciones en la escena.

Según Canal 2, en la misma mañana ya hubo un testigo que prestó declaración ante la Policía, lo que podría aportar elementos determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos. Las autoridades trabajan para establecer si se trató de un enfrentamiento directo o si el joven fue atacado mientras circulaba por el lugar.

En las inmediaciones se observaron prendas y objetos personales que formaban parte de la escena, todos bajo análisis pericial. El cuerpo fue retirado posteriormente en un vehículo especial para continuar con las diligencias de rigor.