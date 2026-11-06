Cuatro integrantes del grupo juvenil San Expedito de Caleta Olivia junto a jóvenes de Pico Truncado viajarán en avión este sábado desde Comodoro Rivadavia para participar de las actividades del papa León XIV en Córdoba.

Carolina Chumbita, coordinadora del grupo San Expedito, contó a La Opinión Austral: “Están muy entusiasmados, emocionados y expectantes de lo que va a decir el papa, del mensaje que les va a dejar a los jóvenes”.

“Estamos hace tres años en en el barrio Rotary, el grupo se formó a pedido de los jóvenes que pedían un lugar. Cada uno aporta algo maravilloso al grupo, me encanta como hablan los chicos, como defienden sus ideas, como hacen testimonio de su fe, van a todos lados, van a las peregrinaciones, hacen retiros, a fin de año tenemos un campamento en la isla Pavón. Los chicos están muy entusiasmados de compartir su fe con otros jóvenes”, destacó y añadió que “son jóvenes que le muestran a otros jóvenes que se pueden divertir, que pueden hacer un montón de cosas sirviendo y viviendo su fe”.

Recordó que para viajar y participar de la visita del papa León XIV comenzaron a reunir fondos a inicios de año. “Comenzamos a trabajar en mayo, ya en febrero se decía que podía venir el papa. Un agradecimiento enorme a la gente que nos acompañó, que nos apoyó, que nos dio palabras de aliento. Los chicos saben lo qué les costó y lo disfrutan mucho más“, manifestó.

Adelantó que el lunes 9 desde las 14:00 aproximadamente comenzarán a realizar fila en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para tomar ubicación para la misa que se realizará al día siguiente a las 10:00.

“Va a ser multitudinario y una hermosa experiencia”, afirmó y sobre la participación de Narela Jaimes como representante de la Diócesis de Río Gallegos en el Encuentro con los jóvenes en Buenos Aires, sostuvo: “Estamos muy contentos por ‘Nare’, es una de las coordinadoras del grupo”.

“En mi caso es el segundo papa que veo porque fui a la Jornada Mundial de la Juventud en 2013 cuando apenas asumía Francisco. Fui como joven y ahora tengo este grupo de jóvenes, estoy muy contenta de completar este círculo con los jóvenes y de ver la alegría y emoción que tienen por esta experiencia. Es histórico, hace 39 años que no viene un papa a la Argentina”, señaló.

Por último, Chumbita afirmó que el mensaje con el que van es “que los jóvenes se animen a vivir su fe, que no tengan miedo, es un hermoso estilo de vida. La santidad consiste en tratar de hacer las cosas bien todos los días y poner el amor en lo que vos haces, no es algo tan difícil. Queremos compartir con los jóvenes de Pico Truncado, Las Heras, nos juntaremos para compartir este hermoso momento de fe”, cerró.