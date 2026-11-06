Tres jóvenes de la Diócesis de Río Gallegos vivirán el Encuentro de Jóvenes con el papa León XIV en Argentina.

Se trata de Narela Jaimes (22) de Caleta Olivia y Agustín Andrade (22) de Río Gallegos, quienes representan a la Diócesis de Río Gallegos, y Santino Lujea de Las Heras, quien representará a la Región Patagónica en un gesto que se realizará junto a las ocho regiones del país.

En la términal de omnibus, minutos antes de viajar, Narela Jaimes dialogó con La Opinión Austral, compartió sus expectativas y contó en qué consistirá su labor en Buenos Aires.

“Estoy muy emocionada y muy contenta de que me eligieron para representar a los jóvenes de la diócesis, represento Santa Cruz y Tierra del Fuego en la vigilia de jóvenes en Buenos Aires, voy a estar en la zona 1, muy cerca de él, así que estoy súper emocionada”, manifestó.

“Con mi grupo juvenil San Expedito vamos dos a Buenos Aires y el resto a Córdoba, así que vamos a estar presentes. Fue un año de mucho trabajo, hicimos rifas, tuvimos el apoyo de la comunidad de San Cayetano, San Expedito, también de emprendedores que nos ayudaron muchísimo, el acompañamiento de nuestras familias. Estamos súper contentos todos”, afirmó la joven que desde pequeña participa junto a su familia en las actividades parroquiales.

Convocatoria

Sobre cómo llegó a ser elegida para representar a la diócesis, expuso: “Tenemos un vicario de jóvenes, que es el padre Ariel Silguero de Río Gallegos, él me convocó. Veníamos trabajando en retiros y ciertas actividades. La noticia de que fui seleccionada me llegó a través de él, así que estoy súper agradecida porque vio todo el trayecto que hice”.

En cuanto al cronograma de activdades, precisó: “El lunes hay una misa a las 10:00, después de la misa hay un Encuentro Patagónico a las 15:30 en la parroquia Nuestra Señora en Loreto en Palermo. Están invitados todos los jóvenes que vayan porque va a ser de toda la Patagonia, es un encuentro previo a la vigilia de jóvenes”.

En estos días previos a viajar, reconoció: “Estuve súper ansiosa, todavía es como que no caigo. Ayer nos reunimos con los chicos, estuvimos en la adoración y ahí me largué a llorar porque es mucha emoción. También es histórico, quiero ver qué mensajes nos deja el papa León a los jóvenes. Después, volveremos y contaremos toda la experiencia, tanto de Córdoba como Buenos Aires, porque va a ser inolvidable, estamos súper contentos todos”.

Antes de emprender viaje, Jaimes dejó una invitación para los jóvenes. “Los invito, no es aburrido practicar la fe, no es solamente sentarse y leer la Biblia. Por ejemplo, nuestro grupo juvenil tiene el carisma de misionar, así que nosotros misionamos en los barrios, vamos a Cañadón Seco, hacemos millones de actividades. Como no tenemos edificio propio, hay familias que nos prestan sus hogares para brindar ciertas actividades. En las redes sociales pueden encontrarnos como @gj_sanexpedito, ahí se pueden comunicar. Quiero que lo que yo vivo lo vivan otros jóvenes porque es una experiencia re linda. En diciembre, estaremos haciendo un campamento en Piedra Buena, así que va a haber mucha información y vamos a compartir mucho más”.

Por último, afirmó: “Creo que este viaje es de las cosas más emocionantes que voy a vivir”.

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