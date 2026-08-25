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Un hombre de 71 años fue aprehendido el lunes por la mañana en una vivienda de la calle Santiago del Estero del barrio San Cayetano de Caleta Olivia, luego de que se denunciara un altercado familiar en el que habría agredido físicamente a su hijo y provocado daños materiales.

La Policía tomó conocimiento del hecho alrededor de las 10:50, a través del personal de servicios de emergencia, que solicitó presencia policial en el lugar, informaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Cuarta observaron a un hombre que portaba una barreta de hierro. Con ese elemento, se encontraba destruyendo los cristales de una ventana. Además, se detectaron manchas rojizas, presuntamente hemáticas, tanto en la parte externa como en la parte interna de la propiedad.

Al advertir la presencia policial, otro ciudadano abrió la puerta principal de acceso. Debido al riesgo inminente, el personal procedió a reducirlo y aprehenderlo utilizando la fuerza mínima indispensable.

El hombre violento fue identificado mediante sus iniciales E.A.C. y trasladado al hospital zonal para que le realizaran el correspondiente examen médico. Luego fue alojado en las instalaciones de la dependencia policial antes mencionada.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado y propietario del inmueble, identificado con las iniciales P.E.C., de 39 años. El hombre manifestó que su progenitor lo había agredido físicamente y había dañado los cristales de la vivienda durante un estado de ira, originado por la imposibilidad de recuperar el domicilio.

Imputado por un abuso sexual

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el hombre de 71 años tiene una exclusión del hogar vigente desde 2022, vinculada a una causa judicial por abuso sexual en perjuicio de una familiar.

El damnificado se trasladó por sus propios medios hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia judicial, debido a que el móvil policial se encontraba abocado exclusivamente al traslado y custodia del aprehendido.

El Juzgado de Primera Instancia de la Familia estableció la prohibición de acceso, acercamiento, comunicación y contacto por cualquier vía del jubilado hacia su hijo y su grupo familiar, por el plazo de 45 días.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Caleta Olivia, a través de la Secretaría Penal de turno, dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el jubilado recupere su libertad, previo fijar domicilio y quedar a disposición de esa sede judicial.