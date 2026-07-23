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Una persona de 65 años radicó una denuncia por estafa tras ser víctima de una maniobra engañosa mientras intentaba gestionar un préstamo personal. El hecho ocurrió la jornada anterior, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral.

El damnificado explicó que navegaba en busca de opciones de financiación y contactó con un número telefónico que supuestamente pertenecía a una entidad bancaria reconocida. Quien lo atendió se presentó como personal de atención al cliente y le indicó una serie de pasos para avanzar con el crédito solicitado. Confiado, el denunciante entregó los datos de sus tarjetas y cuentas bancarias.

Minutos después se percató de la tragedia: se habían realizado múltiples transferencias no autorizadas y pedidos de préstamos a su nombre, sumando un perjuicio total cercano a los $7.500.000 pesos. El hombre expresó su total indefensión y daño económico.

Cabe destacar que el vecino, residente del barrio Bontempo, realizó la denuncia en las instalaciones de la Comisaría Quinta, alrededor de las 16:25 horas. La intención del hombre era sacar un préstamo a través de la entidad bancaria naranja x. El contacto con el que entabló diálogo lo sacó de redes sociales.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local para iniciar la investigación correspondiente y dar con el origen de los contactos y los responsables del desfalco.

Las estafas suelen realizarse a través de mensajes o llamadas.

Ante el aumento de estos casos, se recuerdan medidas de seguridad imprescindibles:

– Verificar siempre la identidad: Ningún banco contacta por teléfono o redes sociales para pedir claves completas, números completos de tarjeta o códigos de seguridad que llegan por SMS.

– Cuidado con los buscadores: Muchos sitios falsos aparecen en internet imitando a entidades reales. Comprobar siempre que la dirección web sea la oficial y segura.

– No compartir datos: Las claves, PIN y códigos de verificación son personales e intransferibles. Nadie legítimamente los debe solicitar.

– Ante la duda, cortar la comunicación: Si algo genera desconfianza, finalizar el contacto y llamar directamente al número oficial que figura en el reverso de la tarjeta o en la página web verificada.