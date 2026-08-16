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La próxima semana se va a realizar la primera audiencia del juicio por un hecho de abandono de persona que causó conmoción en abril del 2022 en la localidad de Caleta Olivia. Se trata del caso de Fabricio Bauer, el joven que a sus 15 años escapaba de un control policial, se accidentó gravemente y estuvo varios días internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

La investigación del caso estuvo a cargo del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. Asimismo, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Santa Cruz había iniciado investigaciones internas a los efectivos que participaron del control policial desde donde se inició la persecución.

El adolescente pasó un tiempo considerable en el centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a los traumatismos que tuvo en cráneo y estuvo en coma farmacológico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). A una semana de su internación los médicos comenzaron a despertarlo poco a poco y, a los pocos días, había despierto y seguía en recuperación.

Así quedó la moto de Fabricio Bauer tras el accidente.

La familia y las amistades del adolescente, amante de las motos y la velocidad, habían realizado dos marchas en pedido de justicia y a la espera de la recuperación de Bauer. En una de esas ocasiones, Paola Bauer, la madre del menor, había destacado que: “de a poco está tratando de salir adelante, la está peleando todos los días, no retrocedió ni un segundo, tenemos mucha fe de que él va a salir”.

De la misma manera, Carmen Ceballos, abuela del joven, había manifestado a Canal 2 que: “Mi nieto está salvando su vida gracias a los médicos. Tiene casi ganada la batalla”.

Asimismo, había manifestado que la familia no tenía sed de venganza, sino de justicia. Eso ocurrió a dos semanas del hecho, y fue en ese mismo momento en que el personal de Prefectura Naval, por orden de la Justicia, secuestró dos motos de la Dirección General Regional Zona Norte que habrían estado involucradas en la fuga y presunta persecución.

Amigos de Fabricio fuera del Hospital Zonal, cuando estaba internado.

Una persecución y un accidente

El 11 de abril de 2022, Fabricio Bauer iba junto a un amigo por las calles del centro de la ciudad de El Gorosito, cuando notó un retén policial y, en vez de frenar, decidió acelerar, quizás, por temor de que le quiten su moto. El control era del personal del Comando Radioeléctrico, ahora llamado Comando de Patrullas.

El joven escapó del lugar a toda velocidad. Su amigo alcanzó a saltar sin resultar con heridas. Minutos después, Fabricio fue encontrado por una vecina en la zona de chacras. Estaba visiblemente lesionado, tirado en el suelo al lado de su rodado.

Según algunos testimonios, hubo móviles policiales que efectuaron una persecución detrás de la moto. En el juicio será juzgado un efectivo policial cuyas iniciales corresponden a C.A.V, imputado por el delito de abandono de persona. El juicio comienza el miércoles 19 del corriente mes, informaron fuentes de la Justicia provincial a La Opinión Austral.

La versión presentada por la Policía daba cuenta que “a los efectos disuasivos se efectuó un seguimiento mediante luces de emergencia y señales sonoras” pero que el joven hizo caso omiso, y fue perdido de vista en Zona de Chacras donde “por las malas condiciones del terreno, se abandonó la tarea”.

Sin embargo, en la etapa de juicio se presentará a testificar una vecina de chacras llamada Iris Navarro, que fue quien halló a Fabricio Bauer accidentado. La mujer había hablado con LU12 AM680 del grupo La Opinión Austral.

En esa ocasión, la vecina contó: “Veníamos del centro con mis nenas, cerca de las 21:00 horas. Las calles en la zona de chacras, con las lluvias, están en un estado deplorable. Hay muchas zanjas. Eso y la falta de iluminación creo que acarreó a este tremendo accidente que tuvo este chico”.

Seguidamente, agregó que en el lugar ya había dos personas, un hombre y una mujer, alumbrando con sus teléfonos celulares hacia el suelo. “Ahí fue que vi la moto tirada y al bajar y caminar un poco, me lo encuentro. Estaba desmayado”.