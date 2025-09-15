Juicio por Julia Casas: perito reveló que el auto que embistió a la jubilada iba a unos 53 km/h y el conductor tenía 2,35° de alcohol en sangre Daniel Robles llegó a juicio por el homicidio culposo agravado de Julia Casas. En la jornada declararon cinco testigos y se proyectaron dos videos del accidente. La jornada de alegatos se realizará a fines de la semana. El hecho ocurrió el 24 de junio de 2023.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 15 de septiembre a las 9 horas se dio inicio al juicio por el crimen de Gregoria Julia Casas de Cruz, la jubilada de 77 años que fue atropellada en la localidad de Caleta Olivia y falleció luego de permanecer dos horas internada en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo . Daniel Robles comenzó a ser juzgado por el hecho, calificado como homicidio culposo agravado .

El 24 de junio del año 2023, a las 8 de la mañana, la mujer se retiraba del cajero del banco Santa Cruz (que se encuentra al lado del nosocomio), iba cruzando la avenida Eva Perón y fue fuertemente embestida por un Volkswagen Gol de color gris que iba a alta velocidad. Aunque fue trasladada de manera urgente al centro de salud, su cuerpo no resistió el impacto sufrido.

El tribunal está compuesto por los jueces Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, acompañados por Griselda Bard; se encuentra el fiscal camarista Carlos Rearte y la defensa del imputado, compuesta por el abogado Marcelo Fernández y equipo. La jornada contó con la custodia de la Policía de Santa Cruz. En la sala estuvo presente la familia de Casas y, por otro lado, Robles (en el banquillo del juzgado) y sus allegados.

Uno de los testigos que declaró. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante la primera jornada del juicio comenzaron a declarar los testigos presenciales del hecho. Asimismo, La Opinión Austral conoció que alrededor de las 10:30 horas hubo un cuarto intermedio de cinco minutos, a las 12 otro de 30 minutos, y la primera audiencia finalizó pasadas las 13.

Claudio Cruz, hijo de la víctima, habló con La Opinión Austral en la previa del juicio y comentó que la familia espera una condena de cumplimiento efectivo para el responsable, y argumentó que las pruebas son claras. Dijo que el acusado tuvo la oportunidad de elegir no conducir en esas condiciones, pero optó por hacerlo.

Se negó a declarar

A los pocos minutos de dar el inicio al juicio llamaron al banquillo a Daniel Robles, el imputado por el caso, y sus dichos fueron breves. Robles comentó que por el momento no iba prestar declaración y regresó a sentarse con sus abogados defensores. Por otro lado, en esa primera jornada, declararon dos efectivos y una médica que fue la primera el asistir a Julia.

Robles se expresó brevemente ante el tribunal. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La profesional dio a conocer que Julia se encontraba al costado del cordón, boca abajo y con signos vitales, por lo cual pedimos ayuda al personal de la Policía “para cubrir la zona y que no tengamos un accidente también y llamo al Hospital; tengo comunicación directa y pedí que manden una ambulancia”. Asimismo, corroboraron que la mujer tenía signos vitales débiles y su respiración era dificultosa.

Cerca del mediodía declaró la perito judicial quien reveló que el vehículo circulaba entre 50 y 53 km/h al momento del impacto. Además tenía 2,35 grados de alcohol en sangre.

La etapa de alegatos

En diálogo con La Opinión Austral, Claudio Cruz, expresó sus sentimientos tras la primera jornada del juicio por el homicidio de su madre. “Fue una jornada difícil porque escuchaba las preguntas que insinuaban que había poca luz, que cruzó mal. Pero bueno, en este último video se ve bien claro que venía cruzando bien. Y miró antes de cruzar. Y después se ve el auto que la choca y mi mamá después muere”, comentó.

Sobre la decisión del acusado de no declarar, Cruz señaló: “Está en todo su derecho. No tengo nada que decir de él”. Cabe destacar que la etapa de alegatos se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre en la Cámara Criminal. Este medio seguirá de cerca la jornada.

Finalmente, Cruz se mostró esperanzado en que se dicte una pena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta el exceso de velocidad y el alto grado de alcohol en sangre de Robles en ese momento. “Con ese grado de alcohol, el ángulo de visión que tenés se estrecha mucho, los reflejos no te responden y todo se hace más lento, vos pensás algo y el cuerpo no te responde. Nosotros creemos que está bien probado que no esquivó y no frenó antes de chocarla”, señaló.

“No tengo la verdad, los jueces tendrán que decidir; pero yo creo que tendría que ser una pena de cumplimiento efectivo”, cerró.