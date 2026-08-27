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En la continuidad del juicio por el homicidio del peón rural Nicolás Antonio “Toño” Tula que tiene como imputado a Cipriano Alarcón Hernández, declaró Luis Agustín Maldonado, efectivo de la Policía de Santa Cruz y productor agropecuario.

El tribunal está presidido por el juez Juan Pablo Olivera, acompañan los vocales Mario Albarrán y Griselda Bard; en Fiscalía estarán los doctores Carlos Rearte y Ariel Candia (fiscal de Las Heras que elevó la causa a juicio); y, tal como lo había comentado Brenda Tula a La Opinión Austral, la familia no pudo contratar un abogado particular, por lo que en el juicio no hay querella.

Tapa de 22 de agosto de 2023.

El testigo participó del operativo de búsqueda y aseguró que el cuerpo estaba oculto entre matas, aunque se alcanzaba a ver uno de sus pies. También mencionó una soga ubicada a unos diez metros y explicó que el rastro encontrado parecía corresponder al arrastre de un objeto pesado.

Al momento de la búsqueda de Tula, Maldonado, prestaba funciones en la División Operaciones Rurales (DOR) de Perito Moreno. Explicó que además de buscar a Tula, se buscaba a su caballo y su perro. Según relató, la noche anterior al hallazgo del cuerpo se realizaron rastrillajes en la zona y, al día siguiente, continuaron con recorridas a caballo.

“Toño” Tula, el peón asesinado en Las Heras.

Maldonado señaló que el grupo de búsqueda era reducido y que también colaboraba personal de Protección Civil. En ese contexto, indicó que se organizaron por sectores para abarcar el campo y revisar distintos puntos del área.

El hallazgo del cuerpo

De acuerdo con su declaración, durante la recorrida observaron un rastro que llamó su atención. El policía lo describió como una marca de arrastre, similar a la que podría dejar una bolsa pesada desplazada sobre el terreno.

“Era evidente que el rastro era del arrastre de algo, como el arrastre de una bolsa”.

También indicó que las marcas podían presentar movimientos de tierra y variaciones según la forma en que se arrastrara el objeto. Aclaró que no contaba con una capacitación certificada específica en criminalística o rastreo, aunque sostuvo que su experiencia de vida en el campo le permitía diferenciar determinados rastros de animales y personas. Cipriano “Chipi” Hernández Alarcón en la sala junto al abogado del Estado Deocaret Sedán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Maldonado relató que siguieron todos juntos esa marca hasta llegar al lugar donde se encontraba el cuerpo. Según indicó, el cadáver estaba cubierto con matas y oculto, aunque se podía observar uno de sus pies.

“Estaba oculto, se le veía el pie”.

El testigo también mencionó que, a aproximadamente 10 metros del cuerpo, había una soga de gran extensión. Dijo que ese elemento le llamó la atención y que, ante lo que estaban observando, el grupo comenzó a prepararse “para la peor hipótesis”.

En otro tramo de su exposición, señaló que desde el sector donde divisaron el rastro hasta el lugar exacto del cuerpo habría una distancia estimada de entre cinco y 10 metros. También mencionó que el recorrido desde la estancia hasta el sitio del hallazgo habría sido de aproximadamente tres kilómetros, aunque aclaró que no podía precisar con exactitud las distancias.

Peones y Policía durante la búsqueda de “Toño” Tula.

También indicó que no observó rastros de sangre ni otros indicios diferentes a la marca de arrastre y las huellas que habían sido detectadas en el sector. Añadió que los elementos encontrados no fueron manipulados por el grupo que participó del primer hallazgo.

Durante el interrogatorio, se le consultó al testigo sobre un supuesto contacto con Hernández durante la primera noche de búsqueda y acerca de una versión que habría brindado en sede judicial. Maldonado dijo no recordar haber mantenido una conversación con Hernández.

Así fue ingresado el acusado a la sala el miércoles. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El testigo también explicó que su experiencia en tareas rurales se remonta a su infancia y que durante años estuvo vinculado a la cría de animales y a las actividades de campo. Esa experiencia fue puesta en consideración durante las preguntas referidas a su capacidad para interpretar huellas y marcas en terrenos rurales.

La declaración de Maldonado se incorporó al debate como parte de la prueba testimonial vinculada con el operativo de búsqueda y el hallazgo del cuerpo de Nicolás Antonio “Toño” Tula.