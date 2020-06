Julia Oliva: "Mi vida quedó destrozada"

Julia Oliva es la madre de Alfredo, el joven de 21 años que falleció el 31 de marzo a causa de haber recibido dos disparos de arma de fuego en el barrio 17 de Octubre. Desde el lunes pasado, la mujer comenzó a pegar carteles con la imagen de Hugo Escanciano (27), el sujeto que se encuentra detenido por el crimen de su hijo y cumple prisión preventiva.

“El 31 de marzo este asesino mató a mi hijo. Alfredo salió a comprar cigarrillos ese día y el cobarde le pegó dos tiros, entonces, yo quiero que la gente se acuerde de la cara del asesino”, mencionó Julia a La Opinión Zona Norte, sujetando una fotografía del presunto asesino.

La mujer cree que Escanciano estará preso hasta el día del juicio, pero teme que le den una pena de 10 a 15 años. “Cuando salga libre, quiero que la gente se acuerde que es un asesino y que cuide a sus hijos y nietos”, agregó.

“Quiero que tenga pena perpetua y muera ahí adentro, porque a mí no me sirve que siga vivo -comentó Julia y añadió-, hoy quiero justicia para mi hijo y la única manera en que me voy a quedar tranquila es que me digan que Escanciano va a morir dentro de la cárcel, que va a pagar una pena no de 20 años o 25 años, sino de 50 o 60, para que lo saquen en un cajón, así como me lo entregaron a mí a mi hijo”, sostuvo compungida