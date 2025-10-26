Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No ganó la mentira. No ganaron las operaciones. No ganaron los tiros. No ganaron las balas”, el cura Juan Carlos Molina tenía los ojos llenos de lágrimas pero contenía el llanto. Fue una campaña corta pero intensa. Y el domingo 26 de octubre, apenas unos minutos después de las 21 horas, después de que se conocieron los resultados que lo dieron como ganador de las elecciones legislativas 2025 en Santa Cruz, descargó contra la campaña sucia: “Hicieron operaciones, se metieron con nosotros, se metieron con nuestras familias. Y eso, ¿saben qué? Eso no está bien. Y la urna habló y el pueblo de Santa Cruz habló y dijo ‘No queremos más esto. No queremos más esto'”.

El cura Juan Carlos Molina fue ungido como primer candidato de Fuerza Santacruceña terciando, de la mano de Cristina Fernández y Alicia Kirchner, entre los candidatos de los intendentes Pablo Grasso de Río Gallegos y Javier Belloni de El Calafate. El apoyo en cada una de las localidades fue clave para la victoria, como ocurrió en El Calafate, en Río Turbio con Darío Menna y en 28 de Noviembre con Aldo Aravena, donde obtuvieron resultados por encima del 40%. Con Grasso recorrió el resto de la provincia y lograron victorias sobre el resto de la cordillera y en Pico Truncado. En Río Gallegos salieron segundos y fue la gran sorpresa de la provincia.

El sábado antes de la elección, Juan Carlos Molina cerró la campaña con un encuentro en la Plaza de troncos “Jose Saracano” del populoso barrio San Benito de la capital de Santa Cruz, tomó la ruta y durmió en Cañadón Seco. El domingo se demoró unos minutos más de las 9 AM, prevista, para ir a votar. “Para mí fue un día tranquilo, estuve y disfruto mucho de estar con mi gente, que también ha sido atacada“. En la puerta de la escuela N° 23 se fundió en un abrazo con Susana Álvarez, esposa del fallecido Jorge Soloaga, por quien en esa localidad debieron elegir a un nuevo presidente de Comisión de Fomento.

Más tarde viajó a Caleta Olivia a esperar los resultados. Allí se encontró con Grasso; Claudia Picuntureo y Sara Delgado, del gabinete municipal; la diputada Agostina Mora; el concejal Carlos Aparicio; sus compañeros y compañeras de lista Moira Lanesan Sancho, Amadeo Figueroa, Pamela Pesoa y Alba Curaqueo que seguían los resultados en una pantalla gigante. “¡Entraste Moira! ¡Te lo dije! ¡Qué te dije?”, gritaba el cura eufórico y a los saltos en el local del Mercado del Atlántico que inauguró la secretaria de Producción y Comercio, Lanesan Sancho, para los emprendedores en mayo de este año.

Segundos antes había ingresado el equipo de La Opinión Austral al local. Grasso estaba junto a un joven dándole F5 a la páginas de los datos oficiales. Cuando se dieron a conocer los primeros números, habían salido primeros a nivel provincial pero el resultado era muy ajustado. Cuando la diferencia se amplió en la primera actualización de datos, Pablo Grasso, concluyó: “Listo, ya está, ¡Ganamos!”. Y el festejo fue abierto. “¡Oh, vamos a volver!”.

“Se metieron con nosotros, con nuestras familias, y eso no está bien. Hoy la urna habló” Juan Carlos Molina, diputado electo.

Ahí fue cuando el cura se soltó en rueda de prensa con La Opinión Austral. “Yo no enfrenté a nadie. A lo único que me enfrenté fue al modelo de crueldad, de acoso, de abandono, a eso sí nos enfrentamos, pero yo no salí a enfrentar a ninguno de los candidatos”. Y en medio de los festejos aseguró que “ganaron los que están buscando trabajo, ganaron los que están buscando comer, los discapacitados, los que llevan sus hijos al Garrahan. Perdió este modelo injusto para nuestra provincia, injusto para nuestro país”.

Caravana y festejos

Al local ya habían llegado en caravana y con música que salía por parlantes en los autos la media centena de militantes que esperaban los resultados en el bunker cerca del barrio 2 de abril. Había gente en la vereda y los autos pasaban y se estacionaba en doble fila mientras tocaban bocina. Cantaron junto al intendente y los candidatos en la vereda.

Hasta que decidieron ir a los pies del Gorosito, el monumento al trabajador petrolero, símbolo de Caleta Olivia y punto neurálgico de celebraciones, protestas y pedidos de justicia, como la que dos días antes hicieron los familiares de Nahuel Marcial, el joven de 18 años asesinado de una balazo en la cabeza. Allí Pablo Grasso, Juan Carlos Molina y Moria Lanesan agradecieron a la militancia. “Son ustedes los que ganaron hoy. Nadie se salva solo, no los vamos a abandonar. No pudo la mentira, el odio ni la bronca, no pudieron las operaciones, la mierda nunca gana. Este modelo nos dejó hundidos y nosotros lo vamos a levantar porque lo sabemos hacer. Ese es el peronismo, levantan caídos y eso es el cristianismo, levantar caídos”, cerró el cura Juan Carlos.

Voto a voto

El “cura diputado” reconoció que toda la lista “trabajó un montón”, incluidos los intendentes. “La Cuenca, El Calafate, Chaltén, Pico Truncado, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, esos lugares que se sentían abandonados, hoy están de nuevo en el tapete, están de nuevo visibles. En todos los lugares peleamos el voto, y voto a voto fue esto“.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, remarcó que van a acompañar a “Moira y a ‘Juanca’ para que esa voz que necesitamos, esa voz que se pare frente a las injusticias, frente a los ajustes, frente a los recortes, esté presente”.

Amadeo Figueroa, tercer candidato en la lista a diputado nacional, reconoció que “el conteo que hay que hacer obligatoriamente nos hizo sufrir bastante, pero nosotros sabíamos que estábamos este haciendo dos elecciones, una era una elección nacional porque sabemos a quién representamos a nivel nacional y con quién competíamos, y otra provincial que era contra el gobierno de Claudio Vidal y representado en Daniel Álvarez, y se nos hizo difícil”.

“Primero hubo que reagrupar una tropa que estaba diezmada desde el 2023 y se hizo duro. Pero de todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que el peronismo hace por lo menos 25 o 30 años que en una intermedia no mete dos diputados. Creo que rompimos este un un récord propio y este es el camino que nosotros queríamos construir para el 2027”.

FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“En algunos lugares ganamos por mucha diferencia, en otros este perdimos también, pero ahora tenemos un mapa para saber qué propuesta le vamos a hacer a Santa Cruz en el 2027. Y en los pueblos que nosotros estábamos muy mal, nos fue muy bien, por eso ganamos en en general, este, toda la provincia”, explicó.

Agostina Mora, diputada provincia y jefa de la campaña, admitió que sabían que “Milei venía firme en la provincia”, pero confiaban en la campaña que habían realizado, además de que el gobierno provincial no dio respuesta a las necesidades de la sociedad y depositó su descontento. En ese sentido, dijo que este gobierno va a dejar una provincia “sin petróleo, con dificultades en la minería, con desempleo, con problemas de seguridad”.

