Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las primeras conclusiones periciales sobre el violento accidente ocurrido en la Ruta Nacional 3, en el norte de Santa Cruz, comenzaron a delinear cómo se produjo el vuelco que terminó con la muerte del árbitro pampeano Emanuel Leguizamón, de 24 años. El siniestro vial se registró el lunes, minutos antes del mediodía, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en una zona de curvas y descenso pronunciado conocida como Cañadón Minerales.

La camioneta Ford Ranger en la que viajaban cuatro árbitros de fútbol que regresaban a La Pampa desde Río Gallegos quedó completamente destruida tras recorrer más de 180 metros fuera de control y dar múltiples tumbos paralelos al guarda-rail.

El rodado quedó destrozado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Velocidad elevada y pérdida de control

De acuerdo a las primeras pericias realizadas por personal de Criminalística, el rodado circulaba a alta velocidad al momento del accidente. En ese contexto, la camioneta se desvió hacia la banquina en una curva del tramo sur-norte de la Ruta 3, volvió bruscamente a la cinta asfáltica y embistió el guarda-rail, publicó El Patagónico.

Agentes de consigna policial en el lugar del hecho. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese impacto inicial, el vehículo perdió una de sus ruedas y, a partir de allí, comenzó una secuencia de vuelcos continuos, durante los cuales se desprendieron otras dos ruedas y numerosas autopartes. Finalmente, la Ford Ranger quedó invertida, con daños totales en la carrocería.

El escenario del siniestro fue descripto por los rescatistas como “impresionante”, tanto por la extensión del recorrido descontrolado como por el estado en que quedó el vehículo.

Dónde ocurrió el vuelco fatal

El accidente se produjo en el kilómetro 1.949 de la Ruta Nacional 3, en un sector que atraviesa la estepa santacruceña y que presenta una recta seguida por una curva descendente pronunciada. Se trata de un tramo señalado en reiteradas ocasiones como escenario frecuente de siniestros viales, especialmente para quienes circulan en sentido sur-norte.

La zona del accidente de los árbitros.

Según testigos que se encontraron con la escena minutos después del hecho, la camioneta recorrió cerca de 200 metros fuera de control. “Es la primera bajada pronunciada de Fitz Roy yendo hacia Caleta Olivia”, relató Diego Díaz uno de los automovilistas que asistió a los heridos y habló con Radio LU12 AM680.

Mientras la causa avanza en sede judicial, los peritos continúan analizando las condiciones del camino, la mecánica del vuelco y el estado del vehículo. Si bien las primeras pericias señalan la velocidad como un factor determinante, los investigadores no descartan la incidencia del trazado vial y del descenso pronunciado del sector.

Así quedó la camioneta donde viajaban los árbitros. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Quiénes viajaban en la camioneta

El rodado era ocupado por cuatro árbitros residentes en Santa Rosa, La Pampa, que volvían de Río Gallegos tras dirigir la primera final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

La víctima fatal fue Emanuel Leguizamón, quien viajaba como acompañante en el asiento delantero y murió en el acto. El joven árbitro tenía contrato con la AFA y se encontraba en pleno crecimiento profesional, con proyección nacional.

De izquierda a derecha: Yasu Muñoz (asistente N° 2), Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro, con las dos pelotas), Cristian Rubiano (árbitro principal) y Diego Pereyra (asistente N° 1) en la “Pichón Guatti” de Río Gallegos, en la ida de la zona patagónica entre Boxing y La Amistad, por el Regional Amateur. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El vehículo era conducido por Cristian Rubiano, árbitro principal del encuentro. También viajaban los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz.

Rescate y estado de los heridos

Tras el vuelco, dos de los árbitros quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados por bomberos de las Unidades 5ª de Caleta Olivia y 25ª de Fitz Roy, que cortaron las puertas de la camioneta para poder liberarlos. El cuarto ocupante fue hallado fuera del vehículo.

Una de las víctimas siendo asistida por los equipos de emergencia. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Los tres sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva. Según los partes oficiales, continúan bajo monitoreo permanente y su evolución es “hora a hora”.

Rubiano fue sometido a una intervención quirúrgica por una fractura en una de sus piernas y otros traumatismos. Pereyra sufrió lesiones gravísimas y habría perdido una de sus piernas. Muñoz presenta heridas de distinta consideración. Todos permanecen lúcidos, pero con pronóstico reservado.

Agentes sacando a una de las víctimas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El antecedente judicial del conductor

La investigación judicial también volvió a poner el foco sobre el historial de Cristian Rubiano. Según publicó La Opinión Austral, el árbitro cuenta con un antecedente por homicidio culposo ocurrido en 2018 en la ciudad de Santa Rosa, cuando atropelló y causó la muerte de un peatón mientras conducía en estado de ebriedad.

Cristian Rubiano, árbitro principal, a su derecha, Emanuel Leguizamón, con los capitanes de Atlético Boxing, Julio Lezcano y de La Amistad, Kevin Guajardo en el sorteo del cruce que se disputó en Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Por ese hecho, la Justicia pampeana lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para conducir. Ese antecedente había generado episodios de tensión en su carrera deportiva, con partidos detenidos por insultos relacionados con aquel caso.

Traslado y despedida de Leguizamón

El cuerpo de Emanuel Leguizamón permaneció varias horas dentro del vehículo, a la espera de la intervención del personal forense judicial. Está previsto que sus restos sean trasladados a la ciudad de Santa Rosa, donde familiares, colegas y el ambiente del fútbol pampeano lo despedirán.

La muerte del joven árbitro provocó una fuerte conmoción en la Liga Cultural y en el ámbito arbitral del país, que lo reconocía como una promesa en ascenso.