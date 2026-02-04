Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Hospital Zonal de Caleta Olivia informó este martes una actualización sobre el estado de salud de los árbitros pampeanos que sobrevivieron al violento vuelco ocurrido el 2 de febrero en la Ruta Nacional N° 3, en la zona de Cañadón Minerales. Según el parte oficial, uno de los tres pacientes presenta una evolución favorable y se encuentra en condiciones de continuar su atención en sala general, a la espera de disponibilidad de cama.

Los otros dos árbitros permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo monitoreo permanente y seguimiento clínico estrecho, con una evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas.

El nuevo parte médico oficial

En el comunicado difundido a las 10:00 de este 4 de febrero, la Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia precisó que las personas afectadas por el siniestro vial continúan recibiendo atención médica en el centro asistencial. El informe destacó el acompañamiento a las familias y el trabajo coordinado de los equipos de emergencia que intervinieron desde el momento del accidente.

Por respeto a la confidencialidad y a la sensibilidad del caso, el hospital aclaró que no brinda datos personales ni detalles clínicos específicos y que cualquier novedad relevante se comunicará únicamente por los canales oficiales.

Cómo fue el accidente en la Ruta 3

El siniestro vial ocurrió minutos antes del mediodía del lunes 2 de febrero, a unos 35 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en el kilómetro 1.949 de la Ruta Nacional 3. En ese sector, la traza atraviesa una recta que desemboca en una curva con un descenso pronunciado, un tramo señalado en reiteradas oportunidades como de alta peligrosidad.

La camioneta Ford Ranger en la que viajaban cuatro árbitros de fútbol regresaba a La Pampa desde Río Gallegos, luego de dirigir la primera final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

Qué dicen las primeras pericias

Las primeras conclusiones periciales, realizadas por personal de Criminalística, indicaron que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del accidente. En ese contexto, la camioneta se desvió hacia la banquina en una curva, regresó de manera abrupta a la cinta asfáltica y embistió el guarda-rail.

Tras ese impacto inicial, el rodado perdió una rueda y comenzó una secuencia de vuelcos continuos, durante los cuales se desprendieron otras dos ruedas y numerosas autopartes. La Ford Ranger recorrió más de 180 metros fuera de control y terminó invertida, con daños totales en la carrocería.

Rescatistas y testigos describieron el escenario como “impresionante” por la magnitud del recorrido y el estado final del vehículo.

Quiénes viajaban y la víctima fatal

En la camioneta viajaban cuatro árbitros residentes en Santa Rosa, La Pampa. La víctima fatal fue Emanuel Leguizamón, de 24 años, cuarto árbitro de la terna, quien ocupaba el asiento del acompañante delantero y murió en el acto.

El joven árbitro tenía contrato con la AFA y se encontraba en pleno crecimiento profesional, con proyección a nivel nacional. Su muerte generó una fuerte conmoción en el arbitraje y en el fútbol del interior del país.

El vehículo era conducido por Cristian Rubiano, árbitro principal del encuentro. También viajaban los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, quienes sobrevivieron al vuelco y continúan internados.

El operativo de rescate

Tras el accidente, dos de los árbitros quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados por bomberos de las Unidades 5ª de Caleta Olivia y 25ª de Fitz Roy, que cortaron las puertas del vehículo para poder liberarlos. El cuarto ocupante fue hallado fuera de la camioneta.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde inicialmente ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva. Desde entonces, el seguimiento médico se realiza de manera permanente y la evolución se evalúa “hora a hora”.

El antecedente judicial del conductor

La investigación judicial también volvió a poner el foco sobre el historial de Cristian Rubiano. Tal como informó La Opinión Austral, el árbitro cuenta con un antecedente por homicidio culposo ocurrido en 2018 en la ciudad de Santa Rosa, cuando atropelló y causó la muerte de un peatón mientras conducía en estado de ebriedad.

Por ese hecho, la Justicia pampeana lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para conducir. Ese antecedente marcó su trayectoria y generó episodios de tensión en su carrera deportiva.

Dolor, despedida y una investigación en curso

El cuerpo de Emanuel Leguizamón fue retirado del vehículo tras la intervención del personal forense judicial y será trasladado a la ciudad de Santa Rosa para su despedida. Familiares, colegas y el ambiente del fútbol pampeano expresaron su dolor por la pérdida de un árbitro joven y muy querido.