La familia de Carlos Guardo puso en marcha una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para afrontar los gastos judiciales derivados de la causa por el violento ataque que sufrió el joven de 18 años en el barrio Ceferino de Caleta Olivia.

La iniciativa fue anunciada por Jorge Guardo, hermano de la víctima, quien explicó a La Opinión Austral que numerosos comerciantes, emprendedores y vecinos de la ciudad colaboraron con premios para acompañar a la familia en este difícil momento.

“Estamos organizando una gran rifa solidaria para recaudar fondos para los gastos judiciales que estamos afrontando. Tuvimos la colaboración de muchos emprendimientos de Caleta Olivia, negocios y emprendedores. Gracias a Dios recibimos una gran ayuda”, expresó.

Según detalló, la rifa cuenta con 200 números a un valor de 10 mil pesos cada uno y ofrece más de 14 premios. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 2975-004761 o a través de la cuenta de Instagram @jguardo249.

Cómo sigue Carlos

A más de dos semanas del ataque, Jorge señaló que su hermano se encuentra fuera de peligro, aunque todavía enfrenta importantes secuelas psicológicas producto de la agresión.

“Carlos está fuera de peligro, gracias a Dios. Hoy afronta otros problemas que son ataques de pánico. No puede salir de casa y no puede estar solo. Estamos acompañándolo como familia y enfocados en su salud”, relató.

El joven había sido atacado cuando se dirigía a jugar un partido de básquet. Según denunció la familia, un vecino lo interceptó y lo apuñaló en reiteradas oportunidades, provocándole profundas heridas en la cabeza por las que recibió 22 puntos de sutura.

Carlos Guardo, el joven atacado en Caleta Olivia días atrás. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El avance de la causa judicial

Respecto al estado del expediente, Jorge indicó que la familia trabaja junto al abogado Amadeo Figueroa para constituirse formalmente como querellante.

“Estamos trabajando con el doctor Amadeo Figueroa. Estos trámites llevan su tiempo y hay una serie de requisitos que deben completarse antes de que podamos constituirnos como querellantes. Vamos paso a paso”, explicó.

Sobre la situación del agresor, señaló que la única información con la que cuentan hasta el momento es que continúa internado en el área de salud mental del hospital.

“No tenemos mayores novedades. Lo único que sabemos es que sigue en salud mental y nada más”, manifestó.

La familia de Guardo, colocando carteles en la puerta del Juzgado de Instrucción N° 1. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Reclamo de justicia

La familia sostiene que el proceso judicial implica costos que resultan difíciles de afrontar y por ello decidió recurrir a la solidaridad de la comunidad.

“Los gastos de abogados no son nada accesibles, más cuando el Estado no te provee un abogado como sí ocurre con la defensa. Estamos afrontando esos gastos para que todo esto llegue a la Justicia y se pueda esclarecer lo ocurrido”, sostuvo Jorge.

Mientras Carlos continúa recuperándose y atravesando el impacto emocional que dejó el ataque, sus familiares aseguran que seguirán impulsando las acciones necesarias para que la causa avance y se determinen las responsabilidades correspondientes.