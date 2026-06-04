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Un importante despliegue de organismos de emergencia se registró durante la tarde del miércoles en Caleta Olivia luego de un violento accidente de tránsito que dejó como saldo a una mujer atrapada en el interior de uno de los vehículos involucrados. El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida del Trabajo y Bernardino del Hoyo, una zona de constante circulación vehicular donde la rápida intervención de los equipos de rescate resultó fundamental para asistir a la víctima.

La situación generó preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, al observar la magnitud de los daños sufridos por uno de los rodados y el intenso trabajo desplegado por bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas, La Opinión Austral pudo saber que la colisión involucró a un Renault Captur y un Fiat Palio. Este último recibió el mayor daño estructural y su conductora debió ser rescatada por personal especializado.

Según la información oficial, la emergencia fue reportada alrededor de las 13:09 horas, momento en que una dotación de la División Cuartel 5° de Bomberos se movilizó hacia el lugar a bordo de una unidad de rescate.

Al arribar, los efectivos constataron la colisión entre los rodados. La violencia del impacto quedó evidenciada principalmente en este último vehículo, que presentaba importantes daños en uno de sus laterales.

Los equipos de emergencia y los rodados involucrados. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como consecuencia del choque, una mujer quedó atrapada en el habitáculo del automóvil sin posibilidad de abandonar el rodado por sus propios medios, situación que obligó a una inmediata intervención de los rescatistas para evitar mayores complicaciones.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, el área fue asegurada para permitir el trabajo coordinado de los distintos organismos que participaron del operativo.

Ante la gravedad de la situación, el personal de rescate inició los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. En primer término, se efectuó el corte del suministro eléctrico de los vehículos involucrados y se procedió al control de posibles derrames de fluidos que pudieran representar un riesgo adicional para los ocupantes y los equipos de intervención.

Posteriormente, los bomberos estabilizaron el Fiat Palio para evitar movimientos que pudieran agravar las lesiones de la víctima durante el procedimiento de extracción.

Una vez asegurada la estructura, comenzaron las tareas de liberación utilizando herramientas hidráulicas de corte, equipamiento indispensable en accidentes donde la deformación de la carrocería impide la salida de los ocupantes. También se empleó una palanca Halligan, herramienta de rescate utilizada habitualmente por los cuerpos de bomberos para acceder a espacios confinados o estructuras dañadas.

Gracias a la precisión del trabajo realizado, los rescatistas lograron remover las puertas del vehículo y extraer a la mujer de manera segura, evitando riesgos adicionales durante la maniobra.

Una vez completado el rescate, personal sanitario procedió a asistir a la ocupante del automóvil y dispuso su traslado en ambulancia al nosocomio local para recibir atención médica especializada.