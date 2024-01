Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los vecinos de Caleta Olivia vivieron tres jornadas a pleno en la costanera local en lo que fue la Fiesta de la Náutica y el Turismo dónde se combinó diversas actividades deportivas con espectáculos, la gastronomía y la producción local.

A la hora de hacer un balance, Silvia San Pedro, subsecretaria de Turismo del Municipio local habló con La Opinión Zona Norte y dijo que es “super positivo”. Remarcó que en estos tres días se realizó un trabajo mancomunado “entre todas las secretarías del Municipio de la gestión de nuestro intendente Pablo carrizo“.

Convocatoria

A la hora de hablar de la convocatoria que generó la Fiesta, remarcó que fue muy importante. En lo que hace a las actividades “se convocó a muchos deportistas, no solo de la náutica sino también de otros deportes. Hubo un torneo de Newcom con equipos de Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado. También tuvimos yoga, zumba, kayac. El triatlón este domingo”.

Pero a esto se sumaron “los espectáculos, el paseo gastronómico y el de artesanos y manualeros” que realmente han tenido una muy buena recepción. El escenario de colmó de bandas locales que, cada tarde y hasta entrada la noche, se presentaron a lo largo de las tres jornadas.

Respecto de la asistencia del público en general, San Pedro afirmó satisfecha: “la verdad es que la gente llegaba temprano con sus reposeras y sombrillas y se quedó hasta última hora, pasando todo el día”.

Como novedad contó que se volvió a colocar, a la altura de la plaza blanda, el visor panorámico. “Hay que cuidarlo mucho porque el anterior que se instaló, no duró ni un día. Es muy costoso, en todos lados hay visores y no puede ser que acá no dure”, lamentó San Pedro. Además del visor, personal de Turismo repartió “bolsas para cuidar el medio ambiente, para que cuiden la playa y se lleven la basura que generen”.

“El balance es super positivo y creemos que irá creciendo año tras año, con la llegada de gente de otras localidades” concluyó la funcionaria.

1 de 10 | 2 de 10 | 3 de 10 | 4 de 10 | 5 de 10 | 6 de 10 | 7 de 10 | 8 de 10 | 9 de 10 | 10 de 10 |

Reconocimiento

En el marco de la Fiesta, el intendente Pablo Carrizo brindó un homenaje a “los pioneros del mar“. Aquellos actores de la localidad que pusieron y ponen en valor las actividades que lo involucran.

Así se reconoció a Roque Vitale, del Club Náutico, a Matías Granillo de la Fundación Kosten, al fallecido locutor Hugo Washington Jara, a Jorge Lacrouts, Nicolás Crotevich en el nombre del cuerpo de guardavidas, a los veteranos de guerra de Malvinas; Pablo Estevez y Alejandro Cortina.

El jefe comunal aprovechó el momento para expresar su gratitud a todos los participantes y destacó la amplia asistencia de la comunidad en la Fiesta. “A pesar de las restricciones presupuestarias, la fiesta se desarrolló con entusiasmo” señaló.

La mirada provincial

El secretario de Turismo, Mario Markic se hizo presente. Carrizo avanzó en conversaciones para explorar nuevas oportunidades para promover los atractivos de Caleta Olivia e “iniciar una gestión desde lo turístico“.

“Todos debemos empezar a soñar de que es posible hacer cosas como esta fiesta” destacó, por su parte el funcionario provincial. Dijo que este tipo de actividades permiten hacer de Santa Cruz “una provincia turística”.

Markic hizo hincapié en la importancia de aprovechar el atractivo natural de la región, al tiempo que reflexionó sobre su experiencia en otras localidades, como Comodoro, donde las playas estaban llenas de visitantes disfrutando de diversas actividades. “Históricamente, los patagónicos han dado la espalda al mar, pero ahora ven la oportunidad de aprovecharlo al máximo” y es muy importante hacerlo.