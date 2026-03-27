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Luego de confirmarse que una de las manos hallada el 21 de enero en Caleta Olivia, pertenece a Mario “Pato” García (50), el vecino desaparecido desde el 8 de diciembre, su hermana Gisella Cruz expresó el dolor y la incertidumbre que atraviesa la familia.

En diálogo radial con Gustavo Argañaraz periodista de LU 12 AM 680, Cruz cuestionó con dureza las demoras y contradicciones en el accionar judicial.

Reclamos por el cambio carátula: ¿desaparición u homicidio?

Uno de los puntos más sensibles es la calificación judicial del caso. Aunque la familia insiste en que se investigue como homicidio, el juez Marcos Pérez Soruco sostiene que aún no hay elementos concluyentes.

Para Cruz, esta postura es contradictoria: “por más que digan que no se investiga un homicidio, si hay un cuerpo desmembrado y se vincula con la desaparición de mi hermano, estamos investigando eso en la realidad”, expresó.

Más allá de la carátula formal, la familia asegura que el contenido del expediente apunta a un hecho violento y exige que se actúe en consecuencia y con inmediatez.

Los restos fueron encontrados en una casa abandonada el 19 de febrero. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Tenemos que encontrar la forma de ser pacientes, no resignarnos”, sostuvo, aunque remarcó que existieron demoras que podrían haber afectado la investigación. En ese sentido, señaló que no se realizaron a tiempo pruebas genéticas sobre otros restos hallados.

Según detalló, partes de un cuerpo fueron encontradas el 21 de enero, pero el cotejo de ADN no se realizó de inmediato. “Podrían haber esperado una semana para confirmar si eran de la misma persona. Pasaron casi dos meses”, indicó.

Además, Cruz señaló que “hoy puedo saber lo que ellos me dicen porque todavía, por más de que se haya levantado el secreto de sumario, no tuvimos acceso al expediente”, situación que limita el conocimiento sobre los avances reales de la investigación. Por la falta de información, comentó que también “se atrasa el tema del laboratorio y que vayan a peritar alguna de esas cosas “.

“No tenemos la información que deberíamos tener como familia”, afirmó.

A pesar de este hallazgo que unifica los restos humanos con la desaparición ocurrida el 8 de diciembre, la investigación continúa en etapa de análisis pericial y recolección de pruebas. Por su parte, Cruz adelantó que según la información que obutvo “se está trabajando para unificar los dos [expedientes]”.

Movilización social y reclamos en Caleta Olivia

El caso generó una fuerte repercusión social en Caleta Olivia, donde familiares, amigos y vecinos acompañaron desde el inicio con marchas y manifestaciones.

Debido a la falta de respuestas, la familia confirmó que continuará con medidas para visibilizar el reclamo, incluyendo concentraciones frente al juzgado. “Necesitamos que la Justicia actúe”, señalaron. A su vez, Cruz agradeció la compañía de los ciudadanos de Caleta Olivia. Así como también anticiparon que se suman a otras movilizaciones “que igualmente necesitan visibilizarse”.

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