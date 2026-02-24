Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Caleta Olivia atraviesa horas de profunda conmoción tras el asesinato de Ulises Olima, el joven de 21 años que murió luego de recibir disparos cuando circulaba en motocicleta por el barrio 2 de Abril. En ese contexto, la Policía de Santa Cruz intensificó la búsqueda de Luis Pintos, sindicado como presunto autor del hecho.

El crimen ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes 23 de febrero, entre las escaleras 9 y 10 del populoso complejo habitacional. Según confirmaron fuentes oficiales, Olima se desplazaba en moto junto a un acompañante cuando atacantes armados lo interceptaron y abrieron fuego.

Cinco allanamientos y un arma secuestrada

En el marco de la causa, que instruye el Juzgado Penal de turno, la Policía realizó cinco allanamientos en distintos puntos de Caleta Olivia. Uno de los procedimientos se concretó en un domicilio vinculado a Luis Pintos, lo que lo ubicó en la investigación como posible involucrado directo.

Durante uno de los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego que ahora será sometida a pericias balísticas para determinar si la utilizaron en el homicidio. Los investigadores también levantaron rastros en la escena y avanzaron con el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

Desde la fuerza indicaron que no descartan la participación de más personas. La hipótesis principal apunta a un ataque directo, aunque los testimonios y los informes técnicos definirán con mayor precisión las responsabilidades.

El ataque en el barrio 2 de Abril

De acuerdo a la reconstrucción oficial, tras recibir al menos un disparo, Ulises Olima avanzó unos metros con la motocicleta hasta que se desvaneció sobre la cinta asfáltica. Personal de salud intentó reanimarlo, pero confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Opinión Austral pudo saber que el joven también portaba un arma calibre 9 milímetros al momento del hecho. Ese elemento quedó secuestrado y forma parte del análisis judicial. Los investigadores evalúan si existió un enfrentamiento o si se trató de un ataque premeditado.

El crimen generó un amplio operativo policial en el sector que bordea el barranco del barrio 2 de Abril. La fuerza cerró accesos, preservó la escena y suspendió de manera preventiva las actividades en instituciones educativas de la zona, entre ellas el Jardín N° 42 y el Colegio Secundario N° 6.

El testimonio clave y las diligencias en curso

La joven que acompañaba a Olima en la motocicleta declaró ante la Policía y aportó datos sobre la mecánica del ataque. Según trascendió, señaló que una persona efectuó los disparos cuando pasaban por el lugar, aunque no pudo precisar si actuó sola o con apoyo.

Además, otros testigos se presentaron en la Seccional Tercera para brindar información. Con esos elementos, los investigadores buscan consolidar la hipótesis que permita avanzar con detenciones.

El posteo de Luis Pintos en redes sociales

Horas antes de que trascendiera su identificación en la causa, Luis Pintos publicó un mensaje en sus redes sociales. El lunes 23 a las 10 de la mañana compartió una captura de pantalla de su celular con una fotografía de Ricardo Córdoba, a quien saludó por su cumpleaños.

Luis Pintos publicó en sus redes sociales que había estado en el cumpleaños de un amigo.

En el texto escribió: “Esa la foto de verdad no compren con giladas qué venden y me quieren ensuciar yo no le hago el mal a nadie y no molesto a nadie así que no me jodan qué le gente de verdad sabe como soy”.

Ese posteo ahora forma parte del análisis de los investigadores, que examinan la actividad digital y los vínculos del entorno del presunto autor.

Un barrio en alerta y una causa abierta

El asesinato de Ulises Olima impactó de lleno en el barrio 2 de Abril, donde vecinos expresaron preocupación por la reiteración de hechos con armas de fuego.