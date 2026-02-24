Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El crimen de Ulises Olima, el joven de 21 años asesinado el lunes 23 de febrero en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, sumó un nuevo capítulo tras la aparición pública de Luis Pintos, señalado como principal sospechoso en la causa. A través de sus redes sociales, el hombre difundió un mensaje en el que rechazó las acusaciones y aseguró que intentan perjudicarlo.

Mientras tanto, la Policía de Santa Cruz mantiene activa su búsqueda y profundiza las medidas ordenadas por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, a cargo del juez Villalón Lezcano.

El mensaje del principal sospechoso en redes sociales

El lunes 23 a las 10 de la mañana, pocas horas después de que trascendiera el homicidio, Luis Pintos publicó en sus redes sociales una captura de pantalla de su celular con una fotografía de Ricardo Córdoba, a quien saludó por su cumpleaños.

En el mismo posteo escribió: “Esa la foto de verdad no compren con giladas qué venden y me quieren ensuciar yo no le hago el mal a nadie y no molesto a nadie así que no me jodan qué le gente de verdad sabe como soy”.

La frase “me quieren ensuciar” resonó con fuerza luego de que su nombre surgiera en la investigación por el asesinato de Ulises Olima en Caleta Olivia. Los investigadores incorporaron el contenido digital a la causa y analizan su actividad en redes como parte del contexto del hecho.

Hasta el momento, Pintos no se presentó públicamente ante la Justicia, y la fuerza provincial continúa con su búsqueda como presunto autor del ataque armado.

Cómo ocurrió el asesinato de Ulises Olima en el barrio 2 de Abril

El homicidio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del lunes 23 de febrero, entre las escaleras 9 y 10 del barrio 2 de Abril, en la zona que bordea el barranco y a pocos metros de un reductor de velocidad.

Ulises Olima circulaba en motocicleta junto a un acompañante cuando, según la reconstrucción oficial, un grupo de personas lo interceptó y efectuó varios disparos con arma de fuego. El joven recibió al menos un impacto y avanzó unos metros antes de desvanecerse sobre la cinta asfáltica.

Personal de la Comisaría Tercera y del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero confirmó su fallecimiento en el sitio. La escena quedó preservada bajo un amplio operativo policial que incluyó la intervención de Criminalística y la División de Investigaciones.

La Opinión Austral pudo saber que Olima también portaba un arma calibre 9 milímetros al momento del ataque. Ese elemento fue secuestrado y ahora integra el análisis pericial.

Allanamientos, arma secuestrada y búsqueda activa

En el marco de la investigación por el asesinato de Ulises Olima en Caleta Olivia, la Policía realizó cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los procedimientos se concretó en un domicilio vinculado a Luis Pintos, lo que reforzó su condición de principal sospechoso.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego que será sometida a pericias balísticas para determinar si la utilizaron en el crimen. Además, los investigadores relevan cámaras de seguridad de la zona y toman declaración a testigos, entre ellos el joven que acompañaba a la víctima en la motocicleta.

La testigo clave indicó que una persona efectuó los disparos cuando pasaban por el lugar, aunque no pudo precisar si actuó sola o con apoyo. Con esos datos, la Justicia intenta establecer si se trató de un ataque directo o de un ajuste de cuentas, sin descartar otras hipótesis.