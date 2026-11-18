Lucas Colla se presentó este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para defender su postulación como fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Durante la audiencia pública, solicitó el acuerdo de la Cámara alta para ocupar formalmente un cargo que, según explicó, desempeña desde hace 15 años en carácter de subrogante.

“Desde hace 15 años que vengo ocupando la fiscalía a la cual postulo, tuve la oportunidad y el desafío de iniciarla”, expresó al comienzo de su exposición, en la que agradeció la convocatoria y manifestó sentirse honrado por participar de la instancia.

El pliego de Colla corresponde al expediente PE-260/26, mensaje 241/26, mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitó el acuerdo para su designación. Su postulación había sido incluida en el cronograma de audiencias públicas previsto para este miércoles, junto con otros candidatos a cubrir vacantes en el sistema judicial federal, tal como adelantó La Opinión Austral.

Al fundamentar su pedido, el funcionario sostuvo que los años de trabajo en la jurisdicción le permitieron adquirir conocimiento sobre su funcionamiento. “Creo que 15 años en la fiscalía como subrogante dan cuenta de mi conocimiento sobre la jurisdicción, del manejo de los expedientes que tengo, los principales desafíos que tuve a lo largo de estos 15 años”, señaló ante los senadores.

Lucas Alberto Colla ya atravesó esta instancia en 2023, aunque con el cambio de gobierno su pliego no avanzó en el Senado.

Los desafíos de su gestión

Durante su presentación, Colla identificó dos procesos que marcaron especialmente su desempeño al frente de la fiscalía: la transformación digital impulsada durante la pandemia de COVID-19 y la implementación del sistema acusatorio.

Sobre el primero, explicó que la emergencia sanitaria obligó a modificar el funcionamiento de la dependencia y avanzar hacia un esquema completamente digital. “El COVID y la pandemia propulsaron una fiscalía 100% digital. Hoy nosotros nos manejamos de manera 100% digital”, afirmó.

También se refirió a la puesta en marcha del sistema acusatorio, que comenzó a implementarse en la jurisdicción dos años atrás y que, según describió, representó un desafío tanto para su trabajo personal como para el equipo de la fiscalía. “También quiero mencionar el desafío que fue muy, pero muy fuerte para lo que es a nivel personal y a nivel grupo, y que fue la implementación del acusatorio hace dos años. Nosotros estamos con la implementación de acusatorio”, sostuvo.

Su trayectoria académica y sus 20 años en el Ministerio Público Fiscal

Otro de los aspectos que destacó Colla ante la Comisión de Acuerdos fue su formación y recorrido profesional. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo su título en 2007, y desde entonces desarrolló su carrera en instituciones públicas, principalmente dentro del Ministerio Público Fiscal.

“Mi compromiso con la función pública lo expreso en esto y que mi desarrollo profesional desde hace 20 años es en el Ministerio Público Fiscal”, manifestó.

En el ámbito académico, señaló que se desempeña como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde hace 14 años. Precisó que desde 2012 integra la cátedra de Derecho Penal y que, desde 2023, también participa en la de Derecho Digital.

“Soy docente de la Universidad Nacional San Juan Bosco desde hace 14 años. También desde el 2012 en la cátedra de Derecho Penal y desde el 2023 en la cátedra de Derecho Digital”, detalló.

Hacia el cierre de su intervención, volvió a solicitar el respaldo del Senado para formalizar su designación y ocupar el cargo que ejerce desde hace una década y media.

“Agradezco la convocatoria. Nuevamente indico y solicito el acuerdo para ocupar el cargo que hace 15 años vengo desarrollando”, concluyó.

El Senado avanza con la cobertura de vacantes judiciales

La postulación de Colla forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Gobierno nacional para cubrir cargos vacantes en distintos tribunales y dependencias del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Colla fue el primero en exponer en la Sesión de Acuerdos de Senado.

La Comisión de Acuerdos había comenzado a tratar los pliegos en una audiencia realizada el 7 de octubre y continuó el 17 de noviembre, cuando analizó otras 21 postulaciones. Este miércoles 18, el temario incluyó nuevas propuestas de jueces, fiscales, defensores públicos y conjueces.

Una vez completada la instancia de audiencias públicas, los pliegos deberán avanzar en el trámite legislativo correspondiente para obtener el acuerdo del Senado, requisito constitucional para concretar las designaciones.

El objetivo del Ejecutivo nacional es avanzar con la cobertura de aproximadamente 300 vacantes en la estructura judicial. En ese marco, la definición sobre Colla tendrá incidencia directa en la conducción formal de la sede fiscal federal de Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz.